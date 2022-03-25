快訊／高雄狂匪穿外送員制服搶銀行！　foodpanda回應了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市橋頭區三信銀行25日下午發生一起搶案！一名狂匪身上穿著外送員制服衝進銀行行搶，並成功得手5萬元。對此，foodpanda表示，不排除歹徒為掩人耳目下手，將全力配合警方調查。

foodpanda表示，外送平台目前未收到進一步消息，不排除犯案者為掩人耳目穿著外送員服裝。平台同步連繫警方了解情況中，也將全力配合警方調查。

▲高雄三信銀行發生搶劫案。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼狂匪持槍衝進銀行搶劫，還持辣椒水攻擊保全。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步認為，歹徒可能以外送裝扮降低保全警戒，目前正在調閱監視畫面追緝中。

這起事件就發生在25日下午3點31分，一名男子駕駛黑色自小客車臨停在三信銀行外，他從副駕駛座下車後，左肩背著大黑色包包，右手疑似持槍徒步進入銀行行搶，得手後在3點32分後開車離去，犯案時間僅短短1分鐘。

岡山分局長洪振順表示，歹徒穿著foodpanda外送員制服，頭上戴全罩式安全帽，進入銀行後，持辣椒水噴灑保全人員，並搶走臨櫃放置的5萬多元現金，並快速離去，初步了解只有歹徒一人獨立犯案。

洪振順表示，歹徒到銀行時已停留一些時間，等到銀行內沒有顧客時，再徒步進入行搶，有一名保全人員因被辣椒水噴灑攻擊受傷，初步處置無大礙，目前已沿線調閱監視器，掌握車牌追人。

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