快訊／高雄化工廠群聚累計17例！　5936人採檢結果出爐

▲高雄化工廠群聚累計17人染疫。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發前鎮區化工廠職場群聚，這起新群聚全指向高雄一家化工廠，先是有11名員工以及2家屬染疫，26日再增3名作業員、1名家屬確診，共計17人染疫。市府設置2處社區篩檢站，24、25日共計採檢5936人，結果均為陰性。

在社區部分，市府於化工廠鄰近的前鎮仁愛公園以及左營左營區文府路U-Bike設置社區篩檢站，分別採檢3977人、1959人，結果均為陰性，綜合研判社區疫情風險穩定控制中。

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指揮官陳其邁市長再呼籲，打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持適當安全距離是落實個人防疫的關鍵，尤其到餐廳用餐或參加宴席時千萬不要逐桌敬酒敬茶，只要離開座位就務必要戴上口罩，以避免非特定感染風險。

同時也鼓勵市民朋友盡速接種 (第三) 加強劑疫苗，特別強調，設籍高雄市65歲以上的長輩4月10日之前接種疫苗就可獲得500元超商禮券，接種(第三)加強劑的長輩高雄市再加碼、可獲得700元超商禮券，請大家好康逗相報，相揪打疫苗。

▲即起至4月10日，高雄長輩打疫苗最高拿700元禮券。（圖／高雄市政府）

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