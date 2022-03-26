超黑心！佛跳牆過期1年還供團膳　稽查員傻眼：豬排湯圓全過期

▲佛跳牆過期1年多還供團膳，稽查員開倉庫傻眼：全都過期。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾向高雄市衛生局反映，楠梓區一家食品業者提供過期食物給機構團體廚房使用，衛生局立即派員前往無預警稽查，發現至少有10項商品過期，當場查封並帶回相關事證，漏夜釐清來源流向，但業者無法清楚清代，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，食品衛生科派員前往食材處理場、倉庫及廚房等5處「無預警稽查」，查獲2處有發現逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場予以封存，責令業者不得擅自移動。其中佛跳牆過期1年多，白米、小湯圓過期6個月，經查，該業者提供食品外，也派駐廚師進駐機構廚房烹調。

▲白米過期半年，全遭衛生局查封。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者至今仍無法交代食材流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

稽查人員帶回相關事證漏夜釐清來源與流向，發現業者無法清楚交代囤放逾期食品之理由，涉及使用逾期食品烹調供人食用，將依違反食品安全衛生管理法第15條及同法第44條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，業者無法詳細說明食材流向，目前有哪些機構廚房受害，都還在調查中，嚴正呼籲食品業者務必落實管理，善盡社會責任，勿心存僥倖使用與提供逾期食品於消費者，如有違法將依法嚴懲。

延伸閱讀

►快訊／高雄+4！居隔期間確診 化工廠群聚計17人染疫

►左手辣椒水右手持槍！保全遭噴眼踉蹌倒地 狂匪搶5萬影像曝

►快訊／高雄狂匪穿外送員制服搶銀行！ foodpanda回應了

►高雄確診母子喜宴座位曝！席開10桌脫罩共餐 北部親友來了11人

►快訊／高雄爆化工廠群聚！ 5460人採檢結果曝