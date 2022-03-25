高雄確診母子喜宴座位曝！席開10桌脫罩共餐　北部親友來了11人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨（25日）暴增本土13例，這起新群聚全指向高雄一家化工廠，分別有11名員工以及2家屬染疫。一對高中生母子檔在13日參加喜宴，衛生局今也公布關鍵座位圖，同桌用餐的就包含本北部、南部親友，其中北部親友11人。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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案22451是一名40多歲女性，她在13日帶就讀前鎮某高中的兒子到鳳山區博愛路的「高雄鳳大餐廳」參加喜宴，而她在參加完喜宴之後，22日出現發燒、喉嚨痛以及流鼻水、鼻塞等症狀，3月23日匡列採檢，隔天就確診了。而她的小孩是在23日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，在同日採檢，也是在24日確診。

衛生局表示，正調閱監視畫面及禮賓名冊，並釐清桌次進一步針對接觸風險溯源疫調及採檢，從昨晚開始已經積極進行中，目前為止相關檢驗報告持續追蹤。

而根據喜宴座位圖，這場喜宴席開10桌，與確診母子同桌的，不僅有高雄親友，也有北部親友。

▲衛生局公布喜宴座位表。（圖／高雄市政府）

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