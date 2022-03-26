「高中生5:45就出門上學！」南部人點頭鄉下日常：都搭第一班公車

▲女學生早上5時45分就出門了。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

高雄一名高中女學生清晨5時45分準備去搭車上學，遭到36歲的黃姓油漆工撞倒，隨後又被壓在地上性侵，黃男沒否認罪行，還扯女高中生「長得像前女友」，消息曝光震驚許多人，就有網友好奇，現在的高中生竟然5時45分就得出門，對此，網友無奈嘆「正常，住郊區就是這樣」。

原PO在PTT發文，看到新聞後震驚，驚訝的是「清晨5時45分就在上學的路上，準備搭捷運」，這個時間的他還在床上熟睡，沒想到高中生竟然已經出門準備上學了，「實在是難以想像的世界，你各位讀高中有清晨5時45分就在上學的路上嗎？」

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貼文一出，過來人點頭，「南部鄉下日常」、「高中的時候確實是等6點的公車」、「我是轉3班車，6時15分之前一定要出門」、「不是住市區就這個時間要出門啊」、「以前練田徑的，我們5時20就在跑了」、「我6點前沒搭上到台北的台汽客運，就會沒座位了」、「高中都搭第一班公車或捷運」、「我記得有5點的阿，有學生考上基隆高中，要很早去搭火車」。

有網友解釋，有些人高中會考上離家遠的學校，如果剛好住的地方大眾交通不發達，就必須搭最早的車才不會遲到，「高中脫離原本的當地學區，不少人都是通勤一大段距離」、「雙北以外的大眾運輸跟屎一樣」、「鄉下破地方交通跟屎一樣」、 「住很遠的話，搭第一班公車很正常吧」。

▼不少人高中時期都是搭第一班車上學。（圖／翻攝自PTT）