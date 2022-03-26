超級車手落網！半月提領60次　金額多到數不清...路邊閒逛被逮

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

詐騙集團超級車手落網！警方發現一名邱姓詐騙車手頻繁在各地提款機提領詐騙所得款項，短短半個月光提領次數就超過60次，經手金額更「多倒數不清」，警方多日緝捕未果，反而在鼓山區一處騎樓巧遇邱男，當即將他逮捕歸案。

▲南台灣超級車手提領超過60次，金額「多到數不清」，但其在路邊閒逛時被眼尖員警發現遭逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方指出，邱男擔任詐騙集團車手，近日來頻繁在各地提款機提領詐騙所得，短短半個月內取款次數高達60次以上，光是在高雄地區就有39次提領紀錄，足跡遍布鼓山、三民、苓雅、左營、前鎮及岡山等地，就連台南和屏東也都有提領紀錄。

▲邱男單單在高雄提領次數便高達39次，其足跡也遍及台南和屏東。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方經過多日追查，發現遭到通緝的車手居無定所，難以追蹤，埋伏多日仍無所獲，所幸專案小組早已將邱男身分特徵牢牢記住，最終24日在鼓山區一處騎樓發現邱男，當即將他逮捕。

鼓山分局表示，自3月1日起陸續接獲民眾報案，指遭詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出16至62萬元不等的金額到對方指定帳戶，共計4人受騙。鼓山分局長蔡鴻文立即指示成立專案小組，發現31歲的邱姓車手足跡遍及台南、高雄及屏東等地的提款機，初步清查該名車手在高雄地區即有39次提領紀錄，提領金額達150萬元。專案小組一度鎖定該名車手頻繁出現在台南火車站附近，不過經前往埋伏數日均無所獲。

▲▼專案小組埋伏多日未果，卻在路過鼓山區一處騎樓時，被眼尖員警認出，一舉上前逮人。（圖／記者吳奕靖翻攝）



不過邱男潛逃多日，最終仍難逃法網，其24日下午2時許行經鼓山區華榮路時，被路過的專案小組成員認出，立即上前查緝，邱男一度還刻意謊報身分，但仍被員警拆穿，警方隨即也出示各提款機取款畫面，邱男眼見無路可逃，才坦承身分。警方事後也在邱男的隨身背包中起獲毒品一包與手機2支。

▲員警在邱男的隨身包包中發現一包毒品與2支手機。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方指出，經查邱男目前為屏東地院發布之詐欺通緝犯，居無定所，初估在南、高、屏等地取款達60次以上，詳細提領次數及金額，邱男也僅以「多到數不清」帶過，警方將邱男逮捕歸案後，全案也依詐欺及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦並聲押獲准。