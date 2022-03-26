酒駕被逮全推代駕還拒酒測　自撞被逮下場曝

▲邱男酒後駕車自撞路旁停車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

邱姓男子深夜駕車左右揺晃引來巡邏員警尾隨關切，邱竟加速並紅燈右轉意圖逃逸，不料前方有另輛巡邏警車，邱男嚇了一跳自撞路旁停車，還從駕駛座翻到後座，邱辯稱因喝酒在後座睡覺請了代駕開車，員警追問代駕人在那？但邱男仍堅稱是代駕開車並拒絕酒測，員警依規定將他帶往抽血檢測換算高達0.87MG/L，全案偵訊後移送地檢署偵辦。

▲邱男否認酒駕堅稱請代駕，卻無法交代駕行蹤。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所警員周采萱及蔡佳亨昨日23時巡邏，發現一輛自小客左右搖晃沿桃園區民權路行駛，員警在後尾隨觀察，該車駕駛發現警車在後，突然加速紅燈右轉中華路行駛，不料前方有另輛巡邏警車，駕駛嚇了一跳，自撞路旁停車格內的自小客。

▲邱男拒吹氣酒駕，警方依規定帶所偵辦。（圖／桃園警分局提供）

員警望見該駕駛由駕駛座翻到後座，立即進行盤查，前方乘客座的陳姓男子(26歲)慌忙下車、該自小客車主邱姓男子則躺臥在後方乘客座上，兩人均矢口否認駕駛自小客，並表示兩人剛與朋友聚會飲酒，為了遵守規定，特別找了一名代駕幫忙送他們回家，員警立即追問代駕人在哪?警車就跟在後方幾10公尺沿途監視並未發現有代駕，且有關鍵的行車記錄器畫面可資佐證，邱男卻表示自己酒醉了甚麼都不知道，堅持開車的是代駕，並拒絕配合員警做吹氣酒測。

員警經過3次要求邱男配合酒測遭拒後，依程序當場將車輛移置保管，並將邱男帶返所內，經生理平衡測驗不合格，警方依規定報請桃園地檢署檢察官核發鑑定許可書，帶往醫療院所強制抽血，邱男經抽血檢測，酒測值換算竟高達0.87MG/L，全案依公共危險罪法移請偵辦，還得面臨拒測18萬元罰款。