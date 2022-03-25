執行署不斷登門勸導勿酒駕　墾丁女花5千搭小黃繳清10年前罰單

▲屏東執行分署鍥而不捨登門勸導葉婦勿酒駕，感動她搭小黃繳清10年前罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁一名葉姓婦人於10年前，在恆春酒駕騎乘機車，拒絕酒測被罰6萬元，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署人員曾扣押她郵局存款而執行到5018元後，因她名下僅有一台28年老機車，置之不理，分署人員為達成酒駕零容忍的重大任務，鍥而不捨到訪讓她深受感動，搭乘往返約5000元車資，到分署繳清積欠7萬多元的罰款，讓分署人員感動。

▲執行葉婦案的書記官。

葉婦於2003年受理該起酒駕案件後，曾扣押她郵局內存款5018元，通知她來分署報告財產狀況則不予理睬。分署查出她名下僅有1輛28年老舊機車，沒有薪水也無存款或不動產；適逢酒駕專案執行期間，分署分員雖苦於本件無財產可執行，但為了達成酒駕零容忍目標，上個月再至她位於恆春紅柴坑的地址現場訪查，想勸導她勿再酒駕。該址為販售泡麵、保力達B與飲料的小雜貨店，老闆娘為葉婦的婆婆，且患有重聽，但書記官仍然曉以大義，並留下催繳通知請其婆婆代為轉達她不要再酒後開車。

數日後，她專程從墾丁搭乘計程車前來分署，表示欲一次繳清10年前剩下的5萬4982元酒駕罰單及其他無照駕駛的1萬8000元交通違規罰單。分署人員依照屏東縣政府所公告的計程車費率，如果照錶收費，從紅柴坑到分署共計91.1公里，單趟計程車資即高達2355元，來回車資近5000元，顯見在書記官持續努力下，她被感動一次將罰款解決。

屏東分署呼籲，酒後不開車，飲酒後坐計程車回家的車資，會比被開罰單後坐來分署的計程車錢划算。另分署有多元繳款措施，例如超商繳款、虛擬帳號繳款、購買郵政匯票等方式，皆可免於奔波，繳款後可再利用分署的線上收據回傳，即能通知分署銷案，歡迎多加利用。酒駕零容忍，不管是幾年前的罰單，屏東分署都將繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。