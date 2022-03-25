立法院三讀「18歲公民權」109票通過　這3立委沒投票

▲立法院三讀通過「18歲公民權」修憲案 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會25日三讀通過「18歲公民權」修憲案，全體113名立委中，除了主持議事的立法院長游錫堃不參與投票，國民黨立委李貴敏、鄭麗文、無黨籍立委高金素梅未出席，最終院會以109人出席、109人贊成、0人反對、0人棄權通過該案。依照《憲法增修條文》規定，待公告半年後再經公民投票複決程序，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

立法院院會今天上午以109人出席、109人贊成、0人反對、0人棄權，高票通過「18歲公民權」修憲案，除了主持議事的游錫堃不投票，立委李貴敏、高金素梅、鄭麗文3人並未參與投票。

院會通過的「18歲公民權」修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

至於修憲期程方面，根據《憲法增修條文》規定，立法院決議提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上午受訪說，公民複決需要900多萬高門檻，勢必得與年底地方選舉綁在一起。

▼國民黨立委鄭麗文未參與投票。（資料照／記者蔡紹堅攝）

▼國民黨立委李貴敏未投票。（資料照／記者屠惠剛攝）

▼無黨籍原住民立委高金素梅未投票。（資料照／記者湯興漢攝）