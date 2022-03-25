北市勞動局長嗆國民黨東廠　柯文哲道歉：不應有這種不當反應

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜昨被控在2月時利用與工會茶會場合，替台北市副市長黃珊珊助選，還提到「若黃珊珊當選，我就還在」等言論，被質疑是期約賄選；陳信瑜則舉牌抗議，反擊國民黨鼓勵東廠治國，最終導致柯任內首次施政報告遭杯葛到散會。面對議員要求調查，柯文哲經過一夜了解後，25日表示，議會監督市府天經地義，「政府官員對於議會的批評，不應有這種不當的反應，這點我覺得不對」，關於這點市府該表達道歉。

▲台北市長柯文哲市議會進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲25日繼續到市議會進行施政報告。面對昨日的風波，他表示，關於勞動局本部及底下3個處，關於標案、補助案是否有涉及不法，還有完整的錄音，全部會送政風處做完整的調查，保證會在最快的速度調查完畢。另外，人事處還是要對於這種涉及是否行政不中立的問題，做個調查，也要檢視目前的制度，是否有改善的地方。

柯文哲強調，議會監督市府天經地義，「政府官員對於議會的批評，不應有這種不當的反應，這點我覺得不對」，關於這點我們該表達道歉。至於議員是否還有其他的要求，相信有提出來，我都願意與議長、議會商量後做進一步處理。

面對國民黨議員秦慧珠詢問狀況了解的如何？柯文哲說，昨天回去只是說誰辦什麼事，「有一點態度上對議會的反應不對，這個我還是要表達道歉，她個人臉書也表達為她的不當行為表示抱歉」，這都有做到。

至於後續的調查，柯文哲說，就公開透明，只要有批評都會調查，最後調查結果，會給議會「有交代」。