茶會喬標案惹議！勞動局長失控頻槓議員　柯文哲都攔不住

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜被控在2月時利用與工會茶會場合，替台北市副市長黃珊珊助選，還提到「若黃珊珊當選，我就還在」等言論，被質疑期約賄選；陳信瑜隨後反擊國民黨東廠治國，導致柯任內首次施政報告遭杯葛到散會。25日流出一份陳信瑜的請辭聲明，面對議員黃郁芬質詢，陳信瑜一度氣到起身怒斥「假新聞」、「被偷拍」等；後續質詢時，連議長陳錦祥都提醒陳信瑜「克制自己」。

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲25日赴市議會進行施政報告，無黨籍議員黃郁芬質詢時拿出一張照片，內容為陳信瑜的請辭聲明，該聲明提到，「只是把應該在周末做的事情拿到周一到周五做…」等說法，讓黃郁芬質疑，陳信瑜完全不了解議員在抗議氣憤什麼。

而針對該份辭職聲明，柯文哲則直言不知道，「我沒有接到他請辭聲明」；但他強調不會接受辭職聲明，「凡事要調查清楚再講」。但就在這時，陳信瑜按耐不住脾氣，未經允許下就自官員備詢席起身辯駁，引來對面質詢席的朝野議員群起反擊。

隨後恢復秩序後，柯文哲表示，若該聲明是假新聞的話，就不用討論，並承諾黃郁芬在市府市政會議時安排時間，進行行政中立的相關法制課程教學。

接著輪到國民黨議員汪志冰質詢時，依舊砲火隆隆，議長陳錦祥還在陳信瑜上台前提醒「克制自己」。陳信瑜說，既然質詢到相關她的隱私，惡質媒體偷拍的假消息，我要為自己被侵犯的隱私站出來，「我只是想要回答黃議員」。

汪志冰追問，辭職聲明到底是真的假的？陳信瑜說，不管當選落選上台或下台都會做好準備，「的確我有在預擬，影響到長官的時候可以斷然請辭，是我擬的」。汪則表示，既然是妳擬的，代表妳內心還有分寸，知道這樣的做法以及包括之前不恰當時間地點的作為，會影響到整個市府團隊。

接著輪到徐巧芯質詢時說，在工會茶會的場合中談到標案，合適不合適？一個局長在與會過程中談到標案要先跟我講，合適不合適？柯文哲坦言，「通常不會這樣講」。

而陳信瑜的辯駁則激怒徐巧芯，她怒斥陳信瑜，「現在還認為當下這樣講合理？市長都認為不合理，你到現在還認為合理？市長真的很倒楣，用到這樣的局長」、「大家都知道身為公務人員這樣是不對的，事情被披露後，還說挺長官天經地義，到現在還認為沒錯？」、「講『若黃珊珊當選，我就還在』是挺長官？還是挺妳自己啊？」