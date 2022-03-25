北市勞動局長陳信瑜辭職信外流　諷國民黨「萬安拉警報」

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜因2月一場活動發言音檔遭曝，引來行政不中立、期約賄選質疑，昨與北市議會國民黨議員互槓戲碼愈演愈烈，25日再流出一份陳信瑜的請辭聲明，內容提到「萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲」、「蔣萬安真的拉警報嗎？」、「看看台北市國民黨議員如何以選總統的規格勦殺台北市勞動局長」，但她先是痛罵這是惡質偷拍的假消息，後又改口承認聲明「是我擬的」，回覆前後兩位議員的不同說詞，讓議會再度炸鍋。

昨天國民黨台北市議員曝光一則影音，指勞動局長陳信瑜在2月時利用與工會茶會場合，替副市長黃珊珊助選，還提到「若黃珊珊當選，我就還在」等言論，被質疑期約賄選；而陳信瑜隨後則反擊國民黨是東廠治國，導致柯文哲任內首次施政報告遭杯葛到散會。

柯文哲今天上午再赴市議會進行施政報告，無黨籍議員黃郁芬質詢時拿出一張照片，內容標題為「陳信瑜榮耀請辭聲明」，該聲明提到，「只是把應該在周末做的事情拿到周一到周五做…」等說法，讓黃質疑，完全不了解議員在抗議氣憤什麼。

根據圖片，辭職聲明內容提到「陳信瑜榮耀請辭聲明～因為萬安拉警報而演出的一齣荒唐戲～***蔣萬安真的拉警報嗎？請看看台北市國民黨議員如何以一個選總統的規格勦殺不是參選人的台北市勞動局長，真的，萬安慘了！...榮耀，我請辭，只因為我在周六日該做的事，...到周一到周五來做」。

▲陳信瑜請辭聲明。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）



對於該份辭職聲明，柯文哲直言不知道，「我沒有接到他請辭聲明」；但他強調，不會接受辭職聲明，「凡事要調查清楚在講」。

但就在這時，陳信瑜按捺不住脾氣，未經允許下就自官員備詢席起身辯駁，引來對面質詢席的朝野議員群起反擊，議長陳錦祥還在陳信瑜上台前提醒「克制自己」。陳信瑜痛批，這是惡質媒體偷拍的假消息，既然質詢到相關她的隱私，她要為自己被侵犯的隱私站出來，「我只是想要回答黃議員」。

接著國民黨議員汪志冰追問，辭職聲明到底是真的假的？陳信瑜說，不管當選落選上台或下台都會做好準備，「的確我有在預擬，影響到長官的時候可以斷然請辭，是我擬的」。汪則表示，既然是妳擬的，代表妳內心還有分寸，知道這樣做法以及包括之前不恰當時間地點的做為，會影響到整個市府團隊。

接著輪到徐巧芯質詢時說，在工會茶會的場合中談到標案，合適不合適？一個局長在與會過程中談到標案要先跟我講，合適不合適？柯文哲坦言，「通常不會這樣講」。

但陳信瑜的辯駁，激怒了徐巧芯，大罵陳信瑜，「現在還認為當下這樣講合理？市長都認為不合理，你到現在還認為合理？市長真的很倒楣，用到這樣的局長」；大家都知道做為公務人員這樣是不對的，事情被披露後，還說挺長官天經地義，到現在還認為沒錯？「若黃珊珊當選，我就還在」是挺長官還是挺你自己啊？

▼陳信瑜請辭聲明。（圖／讀者提供）

▼台北市勞動局長陳信瑜反擊國民黨團行政不中立的質疑，拿手板控國民黨鼓勵東廠治國。（圖／記者袁茵攝）