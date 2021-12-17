南特45周年校慶　歸南國小舞龍隊受邀表演祝賀

▲國立台南特殊教育學校，17日舉辦創校45周年校慶，舉辦一連串的慶祝活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台南特殊教育學校，17日舉辦創校45周年校慶，由校長林維靖帶領學校行政團隊籌劃一系列慶祝活動，台南市歸南國小舞龍隊，也受邀表演祝賀，現場熱鬧滾滾。

校慶活動一開始，由各班創意進場表演，可以看到老師發揮創意並結合時事替學生進行裝扮，有的班級將學生打扮成新冠肺炎病毒，也有學生裝扮成疫苗、酒精消滅病毒，也有班級結合裝扮成日前最夯的東京奧運奪牌選手，進行一連串的表演活動。

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開幕表演除了由台南特殊教育學校學生及教師精心打扮策畫表演之外，校方也邀請到台南市歸南國小帶領該校舞龍隊進行精彩開幕，歸南國小舞龍隊由林靜儀校長、體育組李佳翰組長及班級導師林莊富老師共同率領校內六年級學生，至台南特殊教育學校演出，歸南國小舞龍隊，帶來精彩生動的旗舞及舞龍表演，為台南特教學校45周年校慶活動增色不少。

更難能可貴的是，校方更安排歸南國小的師生於表演後與南特學生進行融合活動，一方面由歸南國小舞龍隊學生，教導南特學生舞龍技巧，讓台南特教學生體驗從未接觸過的領域；一方面也透過讓歸南國小學生協助完成運動賽事，了解生命的意義。