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萬能科大傑出校友古俊庭　爭取藍營提名參選桃園市議員

▲萬能科大傑出校友古俊庭　

▲古俊庭於校慶大會中，獲頒2022年度「傑出校友」殊榮。（圖／萬能科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

萬能科技大學18日舉行50週年校慶，校友古俊庭於校慶大會中，獲頒2022年度「傑出校友」殊榮。古俊庭目前於企業擔任執行總監，平時熱心地方公益，參與地方大小社團，廣結善緣，宣布爭取國民黨提名年底參選桃園市八德區市議員，並提出10項重要政見，籲請萬能校友們全力支持。▲萬能科大傑出校友古俊庭　

古俊庭表示，他來自清寒的單親家庭，念著軍校到出社會，由一位業務做到地區經理、營運部經理、副總經理、總經理、執行總監…母校萬能科技大學也任聘為講師分享經驗。在其領域裡廣結善緣、樂善好施。同時也熱心參與各地方社團，如：桃園市民眾服務社、黃埔四海同心會、客家事務委員會、愛心久久協進會、救國團桃園市之友聯誼會，不但多方面參與社會各項公益活動，也成立台灣微笑愛心文化教育協會籌備會，積極推動雪中送炭、以行動行善。

古俊庭認為：「人不是看到了希望才堅持，而是先堅持了才會有希望！」為了擴大服務民眾的量能，獲各方好友支持，將爭取國民黨提名於年底參選八德區市議員，同時也提出：治安有乾坤、無毒淨校園、安心介壽路、無坑好路行、社區重防護、溫馨好住宅、生育真逍遙、樂齡享健康、輔翼弱勢群、職涯有方舟等10項重要政見，爭取市民支持。

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