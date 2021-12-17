光華高中校慶　喜獲台南西區扶輪社捐贈飲水設備

▲台南市光華高中喜迎創校92週年，舉辦運動大會，台南西區扶輪社捐贈給學校20台飲水機，喜上加喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中喜迎創校92週年，12月17日上午舉辦運動大會，同時進行各項教學展覽活動，包括國際教育展、烘焙競賽作品展、動漫繪圖競賽與廣達游於藝「遇見大未來」藝術展等，另台南西區扶輪社捐贈給學校20台飲水機，也將於同一天舉行啟用儀式，等於雙喜臨門，喜上加喜。

全世界各地區扶輪社均有一個共同的基本理想－即關心他人、幫助他人的「服務之理想」。台南西區扶輪社在禤耀斌社長領導下，廣泛參與各項教育與文化活動，提供各級學校必要的協助。

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禤社長表示，新學校軟硬體設備，改善學習環境，可以提升學生之學習意願，促進學生學習動力。尤其是飲水設備，關係到學生身體健康，中學生適為生長階段，在學校之活動量大，學校提供乾淨飲水，更是重要課題。有鑒於此，台南西區扶輪社為略盡綿薄之力，特選定校風純樸、教學優良之光華高中為捐助對象，配合國際扶輪七大焦點領域之「水資源與衛生計畫」，向國際扶輪3470地區獎助金委員會提案申請，獲得金額20萬元補助，加上台南西區扶輪社捐助金額，總計新台幣42萬元，購置20台飲水機，捐贈給學校，藉此改善學校飲水設備，讓學生能享受安全、衛生飲水並增進學生學習能力及身體健康。

選在光華高中創校92週年校慶時舉辦捐贈儀式，除了關心教育，照顧學生之外，也希望學生能從中體會飲水思源的的道理，期待未來學有所成時，同樣能回饋社會。台南西區扶輪社禤耀斌社長冀望透過此次捐助計畫，能發揮拋磚引玉之效果，讓政府或社會各界，能更重視孩子們在學校之飲用水衛生。