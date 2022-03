「超巨漏斗」狂掃紐奧良！逾萬戶慘遭停電　夜空劈出藍光漁船對折

記者葉睿涵/綜合報導

美國路易斯安那州的紐奧良在當地22日晚間遭多個龍捲風侵襲,造成多處房屋被毀、汽車被掀、電線斷落、漁船被對折成「C」形,城內還有1.3萬戶家庭被斷電,至少1人死亡。從目擊者拍到的畫面可見,龍捲風襲擊當下,紐奧良的夜空明顯出現了一個漏斗狀陰影,讓當地民眾看傻了眼。

▲紐奧良22日遭巨大龍捲風侵襲,導致當地出現廣泛損毀的狀況,下同。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,這場龍捲風產生於紐奧良郊區,風暴在穿過密西西比河後,於22日晚間進入紐奧良一帶。有目擊者指出,雖然龍捲風襲來時正值夜晚,但人們仍可在昏暗的天色中看見,空中出現了一個巨大的漏斗狀龍捲風陰影,就像是一頭巨獸籠罩在整個夜空中,還不時夾雜著閃電和藍色的光,景象十分駭人。

龍捲風過境後,紐奧良的空氣中瀰漫著一股強烈的天然氣味,馬路上則是一片狼藉。除了電線桿傾斜外,路邊的車也被吹得東倒西歪,有的整個翻覆或壞成廢鐵;許多房子屋頂被掀開,只剩斷垣殘壁,現場甚至可見,一艘停在房子前的鋁製漁船被風吹彎成「C」字形,而船內的發動機更是被颳到了街道對面。

報導稱,這場風暴造成了1.3萬戶家庭停電,而當地政府也已展開善後工作,將8000多戶人家安排到臨時住所,並將全力協助災民重建生活。美聯社指出,這場天災已至少導致1人死亡,多人受傷。路易斯安那州在歷經2021年的颶風艾達(Ida)後,目前仍在恢復元氣,未料如今再受風災重創,讓人們的生活變得愈發困難。

NOW - Multi-vortex tornado rips through parts of New Orleans.pic.twitter.com/FWghdRqX7N