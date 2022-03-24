放晴2天後又「連下5天雨」　低溫逼近冷氣團！清明連假天氣出爐

記者李宜秦／台北報導

今日受到華南雲雨帶東移影響，各地天氣不穩定，明後兩日天氣回穩且回暖，天氣會南往北逐漸好轉，周六晚間鋒面逐漸抵達，再度由北往南轉雨，周日西半部可能出現雷雨或局部大雨，且降雨將持續到下周四，低溫接近冷氣團等級，不過初步來看清明連假將是相對穩定的好天氣。

▲今日白天部分地區有雨。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，明天華南雲雨帶持續減弱北抬，天氣也將會由南往北逐漸好轉，中南部以及花東地區可望先轉為多雲甚至有陽光的天氣，北部、東北部周五上半天仍有短暫陣雨機會，下半天也將會逐漸轉為多雲的天氣。

周六晚間鋒面逐漸抵達，由北往南陸續出現下雨的情況，周日是鋒面通過的時間點，各地有雨，周六晚間到周日在西半部地區有機會出現雷雨，並且有局部短時較大雨勢出現的可能性。

▲周末鋒面通過各地有雨。（圖／記者湯興漢攝）

下周一、二華南雲雨帶又接力影響，各地仍有短暫陣雨機會，部分地區降雨累積的量還是會比較大一點。周四整體降雨才會明顯趨緩，周五影響台灣的將是乾冷空氣，並會維持一段時間，如果沒有明顯變化的話。清明連續假期有機會是相對穩定的天氣型態。

溫度方面，今天白天起溫度回升，明天到後天在暖空氣影響下，各地溫度持續上升，白天有陽光的話感覺會有些偏熱。周日鋒面通過，後續東北季風南下並且帶來較涼的空氣，溫度又將由北往南下降。

下周一、二配合華南雲雨帶降雨，不排除低溫又會接近大陸冷氣團等級，中北部空曠地區的低溫有可能又會降到14度或以下。下周三溫度稍微回升，但是下周四之後，短波槽移出，比較深厚的乾冷空氣南下，天氣好轉，不過溫度有可能會更為下探，轉變成乾冷的情況，日夜溫差大，並且持續到清明假期。

▲▼氣象局預報員徐仲毅3/24天氣說明。（圖／記者呂佳賢攝）