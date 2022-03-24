烏克蘭反攻！海軍稱摧毀俄羅斯大型登陸艦　爆炸起火畫面瘋傳

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東南部扎波羅熱州的別爾江斯克（Berdyansk）港口附近24日驚傳爆炸起火，現場冒出陣陣濃煙。烏克蘭海軍透過臉書證實，俄羅斯大型登陸艦「奧斯克號」（Orsk）被擊中。

▲別爾江斯克港口附近爆炸起火。（圖／翻攝自推特）

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

綜合BBC、CNN等外媒報導，俄羅斯數週前就占領別爾江斯克這座港口城市，並利用港口補給燃料。不過烏方稍早表示，俄羅斯黑海艦隊的大型登陸艦奧斯克號已在別爾江斯克港口被摧毀。依據稍早流傳的畫面，現場爆出劇烈爆炸火光，冒出陣陣濃煙。

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

NEXTA引述烏克蘭國防部副部長安納馬爾亞爾（Anna Malyar）透露，被摧毀的俄國戰艦可載運20輛坦克、45輛裝甲運兵車及400名傘兵。

另據烏克蘭當地媒體的說法，有一艘烏克蘭船隻沉沒，另外2艘船起火，另有一處彈藥庫及燃料庫被擊中。不過BBC表示，相關消息無法獲得證實。

CNN報導，港口城市別爾江斯克就在亞速海沿岸，距離南部城市馬力波只有70公里，當地有座小型海軍基地，人口約10萬人。