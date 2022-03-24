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社會 社會焦點 保障人權

曾赴南韓當SM練習生...學生女神馨亞爆糾紛　遭控侵占表演服飾

記者邱中岳／台北報導

有「學生女神」之稱馨亞，在2021年11月中旬認為經紀公司不提供工作，單方面與前東家結束合約，並成為桃園雲豹隊啦啦隊員，但前經紀公司提告，控告她違反合約，還說找設計師花數萬元製作服裝，控告馨亞涉嫌侵占。

據了解，有學生女神稱號的馨亞，目前23歲，在16歲那年就讀莊敬高中時，被挖掘成為經紀公司簽約的培訓藝人，但履行合約6年期間，卻只收到1筆6千元的出場費用，讓馨亞感到相當無奈，認為經紀人沒有履約所以解除合約。

▲▼學生女神「馨亞」被控侵佔，在24日到警局說明前出面反駁。（圖／記者邱中岳攝）

▲學生女神「馨亞」被控侵占，在24日到警局說明前出面反駁。（圖／記者邱中岳攝）

但是事後改名「謝儀諪」重新出發，與桃園雲豹隊簽下工作約，成為啦啦隊成員之一，但卻被前經紀公司提出侵占告訴，主要係因為當初有提供謝服裝以及鞋子，但解約後謝並沒有歸還據為己有。

▲▼學生女神「馨亞」被控侵佔，在24日到警局說明前出面反駁。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲學生女神「馨亞」認為前經紀公司沒履約安排工作，單方面解除合約，轉往桃園雲豹當啦啦隊成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此謝反駁，當初提供的衣服等物品，因為沒有提供相關的清單資料，且出席活動都沒有收到費用，所以認為是從酬勞中扣除，2021年9月份時，向前經紀公司索取費用清單，但卻一直得不到回音。

▲▼學生女神「馨亞」被控侵佔，在24日到警局說明前出面反駁。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲學生女神「馨亞」被前經紀公司控訴侵佔訂做的表演服。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝儀諪也在24日下午3時許，前往中山分局，針對被前經紀公司提告做出回應，而桃園雲豹也發出回應，認為與謝是簽合作約，並非經紀約，且簽約前請謝確認本身經紀合約，在沒有合約的情況下才執行「合作約」。

謝儀諪的經紀公司表示，目前合約仍存在，當初簽約後在2018年4月份有進行續約，在當初簽約也花了4百多萬發行寫真書、實體單曲，當時還找知名主持人黃子佼主持，當時黃還說「一家公司願意砸大錢培養藝人，現在時機點很難得」。

且當時合約並沒有限制任何人可以去工作，除了演藝工作必須由公司安排，所以並非一個新人在家坐著，經紀公司就應該付錢給藝人，期間也有像公司預支金錢數萬元，但也沒有歸還金錢。

經紀公司也指出，任何的新聞主播或者藝人，所穿完的服飾都必須要歸還，並不會有人私自侵占為自己所有，公司也有安排戲劇經紀人安排試鏡，所以並非馨亞所指稱的毫無安排，也強調「新人真的要懂得飲水思源」。

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