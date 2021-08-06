神秘老翁躲森林小屋27年！地主驚嚇「竟然有住人」　一把火燒精光

▲新罕布夏州一名81歲老翁住在森林小屋27年後被控侵占，出獄之前房子就莫名燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國東北部一名81歲老翁李德史東（David Lidstone）在一處森林小屋中住了27年，靠著小溪取水、太陽能板蓄電、漁獵採集等方式，過著沒有網路的原始生活，不料，2017年突然被法院通知「侵占地產」，堅持不搬離的李德史東於7月中被判入獄，而還沒等到他出獄，房子已在本周被燒得精光。

根據《美聯社》報導，李德史東在新罕布夏州梅里馬克河（Merrimack River）附近的森林小屋住了27年，自己種植食物、砍柴，還養了雞和寵物，電力來源則來自屋頂上的太陽能板，並未使用國家基礎設施，過著無網路的原始生活，卻十分甘之如飴。然而，地主賈爾斯（Leonard Giles）2015年才從小鎮官員那裡得知，李德史東長期住在自己的地產上，並在2016年向法院提交訴狀。

沒有聘請律師的李德史東堅稱，這是一個狩獵、釣魚的小屋，而不是一個家，屋主多年前口頭承諾他可以住在那裡，但他提不出書面證據，他大罵法官腐敗，受人欺騙後踩在老百姓頭上。法院2017年判決李德史東必須搬出來，但他一直拒絕撤離，因此在7月15日因為民事藐視法庭罪而入獄。法院通知，在3種情況下李德史東可以獲釋：一、他同意離開小屋；二、房子拆除；三、經監禁30天。

然而，李德史東還沒出獄，森林小屋已經於4日被燒得精光，幾乎夷為平地，消防單位正在調查火災原因。據報導，賈爾斯家族自1963年以來就擁有這塊土地，目前沒有開發計畫，但所有權者一直希望拆掉小屋。而賈爾斯的律師表示，李德史東的大部分物品在火災前都已經不在屋子裡了。支持李德史東的好友們得知火災消息後都感到相當難過，當地議員也坦承現在情況兩難。