有內鬼！超商員工聯手工讀生侵吞85萬　1遭起訴1被通緝

▲桃園市龜山區某超商陳姓店員積欠債務，竟暗通宋姓工讀生列印遊戲點數153筆，侵佔約54萬餘元，隨後又趁機將超商內30萬元現金交付給不明男子，共計侵吞約85萬元。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子在龜山區某超商打工，前年3月間受陳姓店員之託，利用超商內代碼繳費機列印遊戲點數153筆，總計銷帳達54萬餘元卻未實際付款；隨後在同年4月間自收銀機內管理現金30萬元，交付給姓名不詳男子收取，實際卻是償還陳之個人債務，李姓業者驚覺超商短少鉅額損失查出是陳、宋2人是內鬼報警提告；桃檢17日偵結依業務侵占、詐欺等罪嫌將宋提起公訴，另同案之陳在案發後逃逸，已發布通緝中。

檢警調查，19歲的宋姓男子於2019年3月至4月間在龜山區某超商任職陳姓店員之助理，為共同負責商品銷售之工讀生，宋與陳竟共謀在上班時段，陳無人注意之際，使用超商之代碼繳款機台，列印網路遊戲點數繳費單據153筆，未實際付帳直接刷繳費單據條碼，因而詐得無需付款的財產上之不法利益54萬9千餘元。

此外，宋在同年4月13日凌晨與陳共同上班大夜時，由宋從店內收銀機取出30萬元現金，交付給陳放進點鈔機確認無誤，隨即交付給2名到店內年籍不詳男子收取，用以償付陳男個人之債務，店家李姓業者驚覺超商短收鉅額款項，調閱超商內監視器才驚覺員工搞鬼。

桃檢偵訊時，宋男坦承依照陳所指示，利用超商內代碼繳費機台列印153筆繳費單刷單繳費，但實際並未支付款項，詐得54萬餘元之事實。但否認有拿30萬元現金等語；李姓業者則指稱，經調閱店內代收費用明細、比對超商監視器畫面統計出實際損失，總計近85萬元。此外，監視器確實拍到宋與陳刷單據條碼與拿大筆現金給2名不詳男子之畫面，桃檢認為宋陳2人犯行明確，偵結依業務侵占、詐欺等罪嫌將宋男提起公訴；陳男部分，事後雖與李姓業者簽立和解書，願意賠償損失，請求不再追究法律責任，但事後卻未出庭應訊，已遭桃檢發布通緝中。

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