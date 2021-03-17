高雄熊貓外送員鑽漏洞！盜同事帳號「冒名接單」32筆爽賺5千

▲圖為熊貓外送員。（ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名27歲的蘇姓男子日前註冊擔任熊貓外送員，事後他意外發現，註冊帳號之後系統會發給每個人一組預設密碼，只要沒有修改密碼，每個外送員的密碼就會「都一樣」，於是他透過內部的群組得知另一個姜姓外送員的帳號，竟然就用姜的帳號接了32筆外送單，且拿到5千多元的餐點費，並將錢全部佔為己有，害得姜男因此得賠5千多元，高雄地檢偵結後，依照侵佔、妨害電腦使用等罪將蘇男起訴。

檢方指出，高雄的蘇姓男子到熊猫公司網站註冊當外送員，在取得外送員資格後，意外發現註冊帳號時，熊猫公司的系統會發給每個人一組預設密碼，假如外送員事後沒有變更密碼，那麼每個人的預設密碼都一樣，於是他成為外送員後，先加入外送的群組，並設法得知另一名外送員姜男的外送平台帳號，便利用姜男的帳號到處接單，並且私吞客戶的點餐費用。

這起事件發生在去年7月中，蘇男先利用手機連結到外送平台網站，再用姜男的帳號和預設密碼登入，奸詐的他，還把姜男的密碼做修改，讓姜男無法登入自己的帳戶，隨後再利用姜男的帳號，從平台中陸續接了32筆外送單，之後順利的從消費者手中收取5796元的餐點費，並且將這些錢都佔為己有。

由於蘇男用這樣的手法侵佔點餐費，熊貓公司事後因沒有收到外送員該繳回的餐點費，誤以為是姜男收款後未繳回，於是要求姜男要賠這筆5千多元的費用，姜男此時才驚覺自己被「冒名接單」，向警方報案並循線揪出涉案的蘇男，雄檢偵結後，依照侵佔、妨害電腦使用等罪將蘇男起訴。

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