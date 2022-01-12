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宿舍「挖礦」賺錢怒控校方侵佔　台科大反駁回應曝光

▲▼台科大。（圖／記者許敏溶攝）

▲一名自稱「礦王」台科大學生稱挖礦設備遭校方侵佔，校方今駁斥。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台科大一名自稱「礦王」廖姓男大生，在校內宿舍自組5台礦機挖虛擬貨幣賺172萬，傳出設備遭校方沒收，氣得廖生提告侵佔，台科大今（12日）強調，因聯繫不上廖生本人而將物品放置在宿管中心，無侵佔之實，廖生在宿舍內從事組建虛擬貨幣挖礦機，不符合學術網路使用規範，因為宿舍主要是學生們研究、生活、學習場域，不應用於挖礦和營利事業。

▼台科大認為在宿舍內組建虛擬貨幣挖礦機，不符合學術網路使用規範。（圖／CFP挖礦示意圖，與本文無關）

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▲▼挖礦示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

台科大一名自稱「礦王」的廖姓男大生日前在臉書發文，指就讀台科大2年間，曾經拿過系上排名第一名的書卷獎，但環境逐漸吞噬他的夢想跟希望，後來在宿舍自組5台礦機挖虛擬貨幣，放在學校的兩個宿舍之中運轉賺錢，同年8月再經營礦機相關設備網拍，直到年底營業額達到172萬元。

不過，後來廖姓男大生指稱校方發現他的礦物佔用宿舍、礦機使用學校的電後，立刻予以沒收，氣得他提告侵佔；該生文章引發網友批評，「沒看過偷電還那麼囂張的，不要臉真的天下無敵」、「請問你竊電還在靠北三小？」


台科大則回應，廖姓學生寄送物品至學校宿舍，因聯繫不上本人領取，學校人員將物品放置在宿管中心，並通知學生與校方聯繫以進行後續處理，校方並無侵占事實，而學校宿舍協助學生代收包裹，是服務性質而不是營利性質。

對於廖生在宿舍從事挖礦營利行為，台科大指出，台科大尊重學生多元發展，也提供創新創業的培育空間和管道，學生若創業從事營利事業，可透過這些資源有不同的規劃、場域和發展，但宿舍主要是學生們研究、生活、學習的場域，不應用於挖礦和營利事業，廖學在宿舍內從事組建虛擬貨幣挖礦機，也不符合學術網路之使用規範，學生是否能在宿舍從事營利行為，後續將建立相關規定和制度。

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