一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店...大口吃肉油煙不上身

▲▼一個人的烤肉，餐前有附餐沙拉、蒸蛋、焗烤白菜跟簡單小菜 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

上餐廳吃飯很怕一個人，對於邊緣人族群尤其突然很想吃燒肉臨時約不到朋友怎麼辦？嘉義市民族路上的沐鐵燒肉店，主推一個人也可以開心吃飯，沒人陪更可以爽爽大口吃肉，疫情期間開幕意外吸引注重個人衛生的民眾上門。

▲一個人的烤肉，沒有邊緣感，可以大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

業者表示，發想來自於當初在日本看見類似的烤具，引進後剛好又遇到疫情肆虐，不但解決邊緣人族群的煩憂，防疫至上的期間也意外吸引單身饕客，一個人也可以大大方方的爽吃肉。

顧客毛小姐表示，一個人的烤肉相當自在，套餐式的用餐，搭配燒肉及火鍋，在疫情尚未解封的現在，是相當具備衛生考量的用餐方式，加上這樣的烤具直接將油煙吸走，較沒有其他大型烤肉店吃完後的油煙感，外套跟衣物也不用事後處裡除臭。

▲店家也有提供小家庭及朋友聚餐桌 。（圖／記者翁伊森攝）

沐鐵，日文意思「無敵」就是希望民眾可以有個人化專屬餐點；更期望打造一個人吃飯能成為主流的生活方式，勇於愛自己，獨立更顯現出品味。

平日營業時間 週一至週五｜

上午11:00 ~下午2:30、下午 5:00 ~ 晚上9:30

假日營業時間上午11:00 ~ 下午2:30、下午5:00 ~ 晚上10:00

預約專線 :(05) 228-5988

店家地址:嘉義市西區民族路480號