　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店...大口吃肉油煙不上身

▲▼一個人的烤肉，沒有邊緣感大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼一個人的烤肉，餐前有附餐沙拉、蒸蛋、焗烤白菜跟簡單小菜 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

上餐廳吃飯很怕一個人，對於邊緣人族群尤其突然很想吃燒肉臨時約不到朋友怎麼辦？嘉義市民族路上的沐鐵燒肉店，主推一個人也可以開心吃飯，沒人陪更可以爽爽大口吃肉，疫情期間開幕意外吸引注重個人衛生的民眾上門。

▲▼一個人的烤肉，沒有邊緣感大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲一個人的烤肉，沒有邊緣感，可以大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

業者表示，發想來自於當初在日本看見類似的烤具，引進後剛好又遇到疫情肆虐，不但解決邊緣人族群的煩憂，防疫至上的期間也意外吸引單身饕客，一個人也可以大大方方的爽吃肉。

▲▼一個人的烤肉，沒有邊緣感大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

顧客毛小姐表示，一個人的烤肉相當自在，套餐式的用餐，搭配燒肉及火鍋，在疫情尚未解封的現在，是相當具備衛生考量的用餐方式，加上這樣的烤具直接將油煙吸走，較沒有其他大型烤肉店吃完後的油煙感，外套跟衣物也不用事後處裡除臭。

▲▼一個人的烤肉，沒有邊緣感大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家也有提供小家庭及朋友聚餐桌 。（圖／記者翁伊森攝）

沐鐵，日文意思「無敵」就是希望民眾可以有個人化專屬餐點；更期望打造一個人吃飯能成為主流的生活方式，勇於愛自己，獨立更顯現出品味。

▲▼一個人的烤肉，沒有邊緣感大方吃肉 。（圖／記者翁伊森攝）

平日營業時間 週一至週五｜
上午11:00 ~下午2:30、下午 5:00 ~ 晚上9:30
假日營業時間上午11:00 ~ 下午2:30、下午5:00 ~ 晚上10:00
預約專線 :(05) 228-5988
店家地址:嘉義市西區民族路480號

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
樂團團長「肝硬化」病逝　出道就爆紅
受小玉牽連消失5個月　她宣布復出「明天開台」
19歲兒交到女友！媽嗨買200片保險套　結果「來不及了」萬人
高雄女確診　「最新足跡曝光」
37歲男突喉嚨腫險死　竟發現罹「罕病」
爆乳人妻「床上實照租屋」紅了　本尊回應
快訊／林昀儒、鄭怡靜WTT卡達站混雙奪冠！　19分鐘笑納本季
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彭文正律師張靜涉按摩偷拍　被依違反個資法、妨害秘密罪起訴

台中機車追撞巡邏車車尾　人車倒地騎士送醫

華山基金會斗六站18週年　感恩餐會伴孤老長者玩氣球憶兒時

就是要您掃墓不燒墓！　結合垃圾車南消二大隊挨家挨戶消防宣導

南投縣響應世界結核病日　原鄉地區擴大免費潛伏結核感染篩檢

缺工作快看！連鎖中醫放百職缺　3.3K起跳+近萬獎金

不該只是口號與作文比賽！　立委湯蕙禎：國防教育跳脫既有框架

春游Xpark歡慶兒童節　親子限定童樂套票享Xbook互動

全球90%人口會罹患口腔疾病　南投縣提醒「二要二不要」保健撇步

淵明國中環境教育實作獲全國獎　這模型一日可「吃掉」5kg廚餘

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

彭文正律師張靜涉按摩偷拍　被依違反個資法、妨害秘密罪起訴

台中機車追撞巡邏車車尾　人車倒地騎士送醫

華山基金會斗六站18週年　感恩餐會伴孤老長者玩氣球憶兒時

就是要您掃墓不燒墓！　結合垃圾車南消二大隊挨家挨戶消防宣導

南投縣響應世界結核病日　原鄉地區擴大免費潛伏結核感染篩檢

缺工作快看！連鎖中醫放百職缺　3.3K起跳+近萬獎金

不該只是口號與作文比賽！　立委湯蕙禎：國防教育跳脫既有框架

春游Xpark歡慶兒童節　親子限定童樂套票享Xbook互動

全球90%人口會罹患口腔疾病　南投縣提醒「二要二不要」保健撇步

淵明國中環境教育實作獲全國獎　這模型一日可「吃掉」5kg廚餘

樂團團長「肝硬化」病逝享壽72歲　一出道爆紅…成軍3年就解散！

女星肇事逃逸　富豪老爸竟送進「精神病院」幫脫罪！

若有似無的妝感，讓男人都醉了！「護唇界女王」制霸妳的化妝包

「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

女偶像被點名「會抽菸」自拍曾露餡　出面回應：人設就這麼被立了

上市櫃召開股東會須注意3件事！　違者最重罰480萬

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

味噌湯4好處「減肥又排毒」！完美喝法曝光　別選沖泡式

生子餵奶狂斷髮…Janet霸氣一刀剪掉！　「厚平瀏海」新造型秒變18歲

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

陸軍203旅砲兵營戰術行軍體能大考驗

鑰匙插機車不見了！　警在想不到地方尋獲

即／致命金針菇檢驗陰性　農場回應

律師張靜涉妨害秘密偷拍　台東地檢署首開記者會

新北土城呂聰成打造中正里　發放結婚、生育津貼

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

婦欲用手機遍尋不著急求助　內埔警用1招立馬找到

酒毒駕新法處罰即將上路交通局發通知書提醒

婦人偽裝連續行竊警送辦並建請羈押

花蓮玉興橋拓寬工程受震倒塌　開放舊橋通行

Blu Night宿海奇遇海洋系夜宿體驗　3/24起開賣

蔡宗翰拍影片宣傳台灣國際蘭展

潮境智能海洋館5／3正式營運

更多熱門

相關新聞

即／高雄燒肉店廚房竄烈火！員工急奔陽台呼救

即／高雄燒肉店廚房竄烈火！員工急奔陽台呼救

最新消息！高雄市三民區敦煌路6日中午發生一起火警，事故發生地點是一家5樓建築物，一、二樓為名吃到飽燒肉店，三、四樓則是員工宿舍。起火當時，店家正是營業時間，疑似因排煙管太久沒清理出現油垢，導致廚房一度出現火勢，天花板也被燒得焦黑，而當時正有一名男員工在4樓宿舍休息，驚覺發現濃煙一直往上竄，打開門一看，走廊全是煙，急忙衝到陽台等待救援，消防隊抵達後，趕緊升起雲梯車，平安將該名男員工救下，經救護人員評估，受有輕微嗆傷但拒絕送醫。

燒肉店10條「我家的規矩」引兩派戰翻！

燒肉店10條「我家的規矩」引兩派戰翻！

這4家火鍋吃到飽「一個人不加價」

這4家火鍋吃到飽「一個人不加價」

盤點收錄米其林指南的燒肉店

盤點收錄米其林指南的燒肉店

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

關鍵字：

沐鐵單身友善燒肉店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

即／台中某國中男生墜樓不治

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面