已訂位燒肉店！他才發現「我家的規矩」怕爆　讀完10條戰翻了

▲燒肉店的規矩引發網友熱論。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

拉麵近幾年在台灣掀起風潮，除了連鎖體系，小巷內也出現高價位的精緻拉麵店，店家甚至會寫明，希望客人遵守不要聊天、滑手機等規定。就有燒肉店也貼出「我家的規矩」，讓已經訂位的網友很擔心，「怎麼跟拉麵店規矩一樣多啊？這種會不會吃到一半被趕出去？」照片一出，意外引發兩派網友論戰。

有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「欸！這種燒肉店吃起來壓力會不會很大？」說他最近跟同事在討論吃尾牙，最後訂了某間燒肉店，Google了一下發現評價高達4星以上，感覺算是不錯吃，「只是看到有人上傳這張，怎麼跟拉麵店規矩一樣多啊？」

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只見店家列出「我家的規矩」，一開始就強調「來到我的地方就請遵守我的規矩，要是以下的規定你看不慣、做不到…，奉勸你最好馬上離開，別硬留下來，最後讓彼此不開心」。接下來就是10條規則說明，包括「1.服務順序」、「2.用餐時間」、「3.用餐方式」、「4.罰則」、「5.清潔費」、「6.使用手機」、「7.兒童照顧」、「8.超時收費」、「9.爭取權益」、「10.提前送客」。

▲原PO直呼「會不會吃到一半被趕出去？」（圖／翻攝自PTT）

仔細看看每個大項，除了最基本的預約要準時、遲到重排、用餐時間限制3小時、沒收服務費、視情況加收清潔費等等，第6點「使用手機」的部分，店家希望顧客降低來電鈴聲、不要擴音；第7點「兒童照顧」，則要求客人把小孩顧好，不要影響別人。

另外，用餐方式也有限制，「每桌限2人以上，需點相同類型餐點，開單才備爐，約25分鐘開始上爐火，需用完桌面餐點才能加點。」至於第9點「爭取權益」，店家希望客人有什麼意見就現場申訴，「到處亂寫的，都當你是愛討拍，懶得理你。」

照片一出，意外引發兩派論戰，就有人直搖頭，「反正看到這個我是不可能去吃的」、「老闆把自己受過的鳥氣寫在規矩上，我只覺得：關我屁事喔」、「寫給沒水準客人看的，有水準的根本沒差」、「很普通的規矩，但寫成這樣讓人很反感」、「吃個燒肉還要先背十誡，當老闆是上帝？」

不過，許多網友看完規矩，反倒支持店家做法，「3小時+要管小孩，還不錯啊」、「沒收服務費+3小時，其實還好」、「還好吧？講得清清楚楚比事後吵好多了」、「還好吧 都是很合理的要求」、「還算合理，小孩跟手機那個就不錯」、「人家把遊戲規則講好，別造成彼此困擾，你也有屁可以放，不爽別去吃而已啊」、「仔細看內容不是一般人都會遵守的嗎？」