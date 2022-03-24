陳時中審加熱菸未擬「健康風險評估」　立委狂轟太草率

▲衛福部長陳時中。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院會1月通過「菸害防制法修正草案」，禁止電子煙並開放加熱菸，立法院衛環委員會昨（23日）審查此案，國民黨立委林奕華指出，衛福部多次提到是依WHO（世界衛生組織）指示開放加熱菸，但WHO的立場是「各國依自己規定禁止加熱菸、電子煙」，「不要推給WHO！」

林奕華表示，WHO並沒有說要禁止電子煙、管理加熱菸，而是要各國依情況禁止或管理新型菸品，衛福部的說法卻是像WHO鼓勵一開一禁，讓她難以接受。

衛福部長陳時中則回應，我國是依據WHO將加熱菸視為菸品，所以按照菸品來管理，但加熱菸的定義和開放確實是兩回事，也不是加熱菸送來審查就會開放，不符合評估就不會允許。

林奕華也說，加熱菸的外型和電子煙相似，條文中規定禁菸年齡20歲，卻沒規定20歲以下民眾不能購買加熱菸載具，或規範學校外的商店是否販售、學校查獲違禁電子煙或加熱菸應銷毀或由家長領回等，她認為法律應該明文規定管理細節，否則根本無法控管，一禁一開恐怕變成「雙開」。

國民黨立委楊瓊瓔提到，在修訂《菸害防制法》時，衛福部連健康風險評估報告都還沒擬定，就想開放加熱菸，「怎可如此草率！早就要評估了」，陳時中也在衛環委員會的要求下，允諾在3個月內提出健康風險評估報告。