擴大禁菸場所！　陳時中：就是把他們逼到角落

文／中央社



立委關注禁菸議題，衛生福利部長陳時中今天在立法院備詢表示，過去青少年吸菸是認為這樣很「帥」，但社會氛圍已改變，吸菸族被逼到角落吸菸，欣愉感下降可增加戒菸意願。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院會1月通過菸害防制法全文修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子菸，同時也納管加熱菸等菸草產品；並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查菸害防制法部分條文修正草案。

陳時中報告時指出，菸害防制法自民國98年修正施行後，成人吸菸率已逐年下降，但吸菸率下降幅度趨緩，加上電子煙與加熱式菸草產品興起，已成為新興健康危害議題。為給兒童及青少年無菸害成長環境，參納世界衛生組織菸草控制框架公約（WHOFCTC）及國際經驗、立委版本、民團建議，研提菸防法修正草案。

陳時中表示，菸防法草案7大修正重點包含，全面禁止包含電子煙在內各式類菸品、指定菸品須經健康風險評估、菸品容器警示圖文標示面積由35%增加至85%、禁止加味菸、禁止吸菸年齡從未滿18歲提高至未滿20歲、擴大禁菸室內外公共場所並且加重相關罰則。

民進黨立委賴惠員質詢時詢問，電子煙在網路購買已成主流，許多青少年輕易就能買到電子煙，未來若修法通過，該如何稽查。

陳時中回應，現在有很多實體電子煙店面和廣告，如果修法通過，這些會全面徹查，實體店面會減掉一些，至於網購則要跟其他單位合作，降低購買可能性，並宣導吸食電子煙違法。

賴惠員詢問，修法草案將合法吸菸提高到20歲，18到20歲民眾大多是學生，修法後校園全面禁菸，限制愈來愈多，若沒有配套的話，學生是否未來變成在圍牆外、路邊吸菸。

陳時中表示，站在吸菸者立場，從少年開始吸菸，是享受一種欣愉感或自我成就感，且過去牛仔電影中會認為吸菸很帥；但現在社會氛圍「帥感」已經沒有了，大量吸菸民眾被逼在角落吸菸，會使民眾欣愉感下降，增加戒菸意願。

賴惠員追問陳時中是否抽菸。陳時中坦承有抽菸。

不過民進黨立委洪申翰則提醒，陳時中認為把青少年逼到角落吸菸，就不會覺得吸菸很帥，但這是未必；有時學校禁止的事項，若有學生去做，反而更會感受到同儕崇拜，他認為衛福部的論證跟數據必須再商榷。