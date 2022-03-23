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六都選舉僅台南市藍綠都拍板　「陳時中成最強母雞」雙北桃園都在搶

▲▼立法院社福衛環委員會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中成民進黨2022六都首長選舉的活棋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

面對2022年底地方縣市首長選戰，民進黨已陸續完成台南市、高雄市、嘉義縣、南投縣等徵詢作業。至於其他六都的佈局，台中市除了呼聲極高的立院副院長蔡其昌，前台中交通局長王義川也已表達參選意願；而雙北與桃園部分，目前除了衛福部長陳時中，被視為黨內「最強母雞」外，還尚未有明朗人選。

本次選戰佈局，民進黨首先處理連任縣市，台南市、高雄市與嘉義縣，在協調過程中，除了台南市長黃偉哲一度遭到正國會質疑「線民案」外，高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁，都順利獲得爭取連任的共識。

不過，最終在黨內協調下，黃偉哲也已確定代表綠營再戰台南市長，再加上國民黨今天宣布由台南市議員謝龍介代表出戰台南市長選舉，讓台南市成為六都中，第一個藍綠候選人都已拍板的縣市。

▼2022台南市長選舉23日拍板了，國民黨確定提名謝龍介對上民進黨的黃偉哲。（合成圖／記者林悅翻攝、資料照）

▲▼ 針對謝龍介爭取國民黨台南市長提名初選，黃偉哲回應了。（合成圖／記者林悅翻攝、資料照）

在雙北市長部分，國民黨、民眾黨在台北市長參選人的人選上幾乎底定，由立委蔣萬安、台北副市長黃珊珊出戰，而綠營方面預計會放到5、6月再著手處理，目前外傳前交通部長林佳龍意願相當高，但黨內多有異音，普遍仍將陳時中視為黨內當前最強人選。

至於新北市長部分，綠營內部部分聲音認為，林佳龍若有意謀取大位，挺身力戰號稱民調支持度9成的新北市長侯友宜，為綠營扛起這一仗會是一條路，只是他的個人意願不高；而屢次被點名的立委、行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧，個人意願一直以來也都不高。

在「湧言會」部分，新北市黨部主委、議員何博文，日前宣布不競選連任市議員，將交棒給自己的辦公室主任，而他未來可能挑戰板橋、淡水等區域立委，甚至也「不排斥」出戰新北市長。

▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院副院長蔡其昌召「Taiwan Can Help」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

在台中市長部分，藍營確定由盧秀燕爭取連任，綠營內部則本來有一聲音認為，林佳龍可以為2018年丟失疆土再戰台中市長，不過他已明確表態沒有意願；而檯面上剩下立法院副院長蔡其昌、立委何欣純，但最近蔡其昌屢次點名已表態沒意願的林佳龍可再戰台中；為此，被視為林佳龍子弟兵的王義川，今天則傳出他有參戰意願，但外界評估認為這僅是蔡、林雙方各自出招對嗆的意味而已。

至於桃園市長方面，民進黨立委許智傑近來爆料，現任市長鄭文燦透露，他希望陳時中參選桃園市長「保證會贏」，不過鄭文燦馬上打臉，強調許智傑並非他的發言人。

事實上，民進黨在桃園市長一戰，前立委黃適卓、前立委彭紹瑾、前立委鄭寶清等人都積極爭取；不過，目前仍以現任立委鄭運鵬呼聲較高。藍營人選目前在桃園市也尚未明朗。

▼民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 立委鄭運鵬堵訪 民進黨海派 台北市長選舉等相關。（圖／記者屠惠剛攝）

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