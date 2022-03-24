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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

境外敵對勢力襲來！行政院歸納4大手法：系統性攻擊台灣

▲▼農委會副主委陳添壽、內政部次長花敬群、行政院發言人羅秉成24日出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成24日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著俄烏戰事的爆發，總統蔡英文提到，應全面提升應對認知作戰並因應各項經濟變數。對此，行政院發言人羅秉成表示，假訊息沒辦法像新冠肺炎一樣打疫苗就免疫，歸納境外敵對勢力的手法，分別有大外宣、小粉紅、內容農場、在地協力者，是非常具有系統性的對台灣發動攻擊，國人千萬不能掉以輕心。

羅秉成表示，最近有研究指出台灣連續9年受到境外假訊息攻擊第1名的國家，這一點都不值得驕傲，這種第1明顯示，台灣在面對境外敵對勢力的認知作戰、攻擊，有多麼嚴峻。

「這已經沒有平時、戰時之分，網路世界一直在進行無煙硝的戰爭。」羅秉成說，這種無煙硝戰爭會改變我們的行為認知，甚至影響到民主，乃至於在戰爭時會影響到結果。

羅秉成說，在俄烏戰爭的過程中大家很清楚，宣傳戰會先於接觸戰，因此宣傳戰、認知作戰，「心防」是最重要的防線，政府在過去作為底下就是透過多重跨域合作在進行，包括跨部會合作，從識假、破假、抑假、懲假，各部會互相區域聯防，進行各種防治假訊息的工作。

第二個，是跟民間跨部門的合作，公部門跟私部門一定要合作。借鏡這次烏克蘭的戰爭，媒體上披露的相關訊息可以看出，不是只有在公部門對訊息上的澄清在加強，很多NGO民間社團也都自主性在網路上做攻防，平時要與平台業者、第三方事實查核組織合作，即時、有效、正確的破解排除假訊息。

「第三個是跨專業的合作。」羅秉成說，過去對境外敵對勢力的假訊息攻擊，已經摸通了他們的手法，這個手法就是大外宣、小粉紅、內容農場、在地協力者，相關研究不管是過去疫情、選舉，歸納起來是非常具有系統性、組織性對台灣發動攻擊。這可以佐證研究報告所言不虛，國人千萬不能掉以輕心。

羅秉成說，我們沒有疫苗可以打在身上就免疫於假訊息跟認知作戰攻擊，要有賴於教育體系長期培養媒體識讀教育，建立起數位公民意識，讓大家都有自體抵抗力才有集體的免疫力。

羅秉成表示，在認知作戰上，也針對這次俄烏戰爭非常注意，也在研析相關的手法予以借鏡，是平時轉戰時的時候應該在政府部門作為上有所規畫調整必要。

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行政院假訊息境外勢力羅秉成

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