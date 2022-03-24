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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台鐵工會不滿公司化條例揚言罷工　政院籲：眼睛朝向民眾期待

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號發生出軌事故，引發各界關注台鐵改革議題。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵公司化條例日前提出，但台鐵企業工會認為未充分溝通，決議若沒有得到善意的回應，5月1日將會依法休假，並提出不加班聲明。立法院交通委員會24日舉行台鐵公司化公聽會，行政院發言人羅秉成在院會後記者會表示，條例已在立法院審議，若還要退回來尋求一致性的共識再送的話，「不符合國人期待」；羅也喊話，台鐵一定站在自己的權益立場以外，眼睛朝向民眾、朝向太魯閣被害人深深的期待，大家一起決心推動。

「關於台鐵公司化的議題，政院的立場跟決心、態度都非常明確。」羅秉成說，在過一陣子就是太魯閣事故的1周年，4月2日要辦理追思會。在幾起重大的台鐵事故案件，付出相當大的代價跟社會成本，國人高度期待台鐵能改革。早在1年前行政院就積極進行各項改革規劃，也逐步在安全、財務以及進到現在改革的關鍵時刻，也就是台鐵轉型。

羅秉成強調，台鐵不會為了轉型而轉型、不會為了公司化而公司化，這些改革都指向相同目標，「要給國人一條可以安全回家的路」；透過組織改造，促成安全、有效率的目標。這樣的改革目標對台鐵、對工會來講，是共同目標，是站在同個陣營、同個目標在進行。

羅秉成說，這1年來有鐵路法的修法，最近也提出台鐵公司化條例的修法，都是明明白白讓國人了解政府的態度是積極在推動中，「改革的列車已經開出來，不會也不容回頭，否則會有負國人對台鐵改革的高度期待」。

羅秉成表示，這樣的改革目標是建立在全民利益的前提，如果大家能夠協力、統一腳步，會創造三贏，讓全民得到安全回家的路、讓台鐵員工的權益分毫不受影響。行政院宣示3個承諾、2個保證不變，台鐵如果體質改變，經營管理提升效率，不只對安全有助益，對台員工日後的權益只會有增無減，政府本來就應該有責任把事情做好，希望大家站在同樣改革的目標共創3贏。

「條例提出後，台鐵員工有一些看法或不同意見，這在民主社會很正常。」羅秉成指出，改革跟相關權益也好，都是有關的，今天立法院也在進行公聽會，在此之前交通部也就改革方案跟工會員工有對話、溝通，慢慢蒐集意見後才把法案送行政院審查後送立法院審議。

但羅秉成強調，有些議題還是可以繼續討論、溝通，「如果在改革方向上認為還要再退回來重新審議再送的話，不符合國人期待」；羅說，如果要再退回來尋求一致性的共識才提出，這樣的做法會讓整個改革的進程產生阻礙，「應該是到了這一站，大家繼續勇敢往前」。

羅秉成說明，公會的版本沒有反對公司化，只是希望有些條文他們的聲音能被看見、意見可以被重視，交通部對這部分都會持續跟工會溝通。羅喊話，台鐵要贏回自己的榮光，一定站在自己的權益立場以外，「眼睛要朝向民眾，朝向這些太魯閣被害人深深的期待，大家一起在決心底下推動」。

「相信台鐵人願意改革的決心不下於政府。」羅秉成說，就抱持這樣堅定的立場跟決心，把相關的利害關係，大家都要以全民利益做為最優先、最高的考量，這樣才能弭平相關歧見，台鐵改革才有機會成功。

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