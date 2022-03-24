　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擴大產業使用再生水範圍　政院拍板「再生水資源發展條例」修正草案

記者蘇晏男／台北報導

台灣去年遭逢56年來最嚴重的乾旱，為確保未來供水穩定，行政院遂推動多元水源開發，其中產業用水需求上，布局再生水跟海淡水工廠建設。行政院會今（24日）通過經濟部擬具的「再生水資源發展條例」修正草案；院長蘇貞昌表示，這是為了擴大產業使用再生水的範圍，不再局限於有水源供應短缺之虞的地區，來強化枯水期的供水韌性。

經濟部指出，為因應劇烈氣候變遷及嚴峻旱象，行政院2021年8月6日核定水資源經理基本計畫，推動多元水源開發，滿足至125年用水需求；天然水資源優先供應民生及農業使用，蓬勃投資中的產業用水需求，則因科技造水（海淡水及再生水）的佈局規劃迎刃而解。

經濟部透露，目前已依產業需求配合國土計畫陸續規劃推動11座再生水廠及6座海淡廠，其中新竹、台南等2座海淡廠已進入環評程序，以提升未來整體供水韌性。

經濟部也指，面對氣候變遷在加速推動科技造水同時，仍須輔以法規配套，促使科技造水的應用，因此擬具「再生水資源發展條例」修正草案，主要為刪除開發單位應使用一定比率系統再生水須位於「區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區」的限制，以擴大再生水之使用範圍，如未來遭遇旱象減供自來水時，可提高產業用水穩定度，並降低民生供水風險，維持經濟與民生發展。

行政院發言人羅秉成24日轉述蘇貞昌在行政院會上的裁示，蘇指面對全球氣候變遷，及台灣地形留不住水的地理侷限性，政府對上中下游進行整體資源規劃，以加強水利建設。

蘇貞昌說，上流部分，上游集水區的保育跟清淤，雖然已達成曾文、石門等9座水庫淤積零成長，但未來還是要擴大防淤減沙，增加庫容蓄水；中游方面，供水端的水源開發，過去10年已完成人工湖、伏流水的建設，使得每日可以多提供50萬噸的用水，但未來還是要持續努力，4年再增50萬噸的用水。

至於下流部分，蘇貞昌指出，用水端調度管理已經完成板新二期、桃園新竹聯通管，每天可多調度70萬度用水，未來要加速聯通管的建設，提升調度彈性，以及加強科技造水佈局方面，對於可以操之在急的方式，包含再生水、海淡水。目前待新辦及規劃中再生水、海淡水廠全數完成後，未來每日可增加超過100萬噸的用水。

對於「再生水資源發展條例」修正草案，蘇貞昌說，這是為了擴大產業使用再生水的範圍，不再局限於有水源供應短缺之虞的地區，來強化枯水期的供水韌性。

▼新竹南寮2020年建置緊急海淡設施。（資料照／新竹市政府提供）

▲南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水。（圖／新竹市政府提供）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

黃珊珊能力較好？鄭文燦要蔣萬安「走出意識形態」　柯文哲沈默未回應

擴大產業使用再生水範圍　政院拍板「再生水資源發展條例」修正草案

檢用準放火罪查303大停電失職人員　陳玉珍質疑經濟部報告作假

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

營業場所違規「直接開罰最高30萬」　政院今拍板「消防法」修正案

不滿台媒報導「中海警闖日本領海」　吳斯懷：該爭回釣魚台話語權

博恩表演改名「有趣演講」少繳稅？　黃國書：娛樂稅法規不合時宜

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

徐巧芯當吹哨者檢舉傅崑萁反被曝光　朱立倫：確實不妥

黃珊珊能力較好？鄭文燦要蔣萬安「走出意識形態」　柯文哲沈默未回應

擴大產業使用再生水範圍　政院拍板「再生水資源發展條例」修正草案

檢用準放火罪查303大停電失職人員　陳玉珍質疑經濟部報告作假

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

營業場所違規「直接開罰最高30萬」　政院今拍板「消防法」修正案

不滿台媒報導「中海警闖日本領海」　吳斯懷：該爭回釣魚台話語權

博恩表演改名「有趣演講」少繳稅？　黃國書：娛樂稅法規不合時宜

推特傳口愛照「是豔遇嗎？」　無聊男想看入珠是什麼下場慘了

皮包骨狗住垃圾桶「當成自己家」　受驚秒躲進裡頭惹志工心疼

詹長權／即期疫苗銷毀太可惜！　還有這五種用途

龜山島撐不住「北爪崩塌」！連日大雨+花蓮狂震　現場畫面曝光

李善植／錄音蒐證犯法嗎

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

與人吵架遷怒天竺鼠　嫌牠不乖3度砸地活活摔死...要罰20萬

復甦有望！企業正向看前景　五成八企業有意願加薪

《咒術迴戰》票房第一稱「台灣各國」陸網氣炸！台網友力挺曬票根

政治熱門新聞

潛艦國造　邱國正首度承認卡關

國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

特戰兵爆戰鬥裝輸教召！邱國正：最討厭靠北

美前官員：台灣4個月軍事訓練太離譜

習近平今秋「全面接管台灣」？　陳明通：不可能

陳時中審加熱菸未擬「健康風險評估」　挨轟太草率

護理師女兒確診！同班級44人停課　南門國中小、幼兒園2476人急篩檢

吳斯懷、陳柏惟有共同點！　都是高端疫苗的股東

快訊／新北爆不明感染源　最新2處小吃店足跡曝光

快訊／深坑女打3劑疫苗仍確診　火速採檢13人

交通亂、房價高　謝龍介叫戰黃偉哲：30年來台南首次輪替

快訊／兵役延長改革計劃年底出爐？　國防部：沒辦法告訴大家時間

檢舉傅崐萁徐巧芯被曝光　顏寬恒883字貼文讚她「吹哨者」

邱國正：研議「不修法」　恢復「現役」即為一年兵役

更多熱門

相關新聞

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

繼昨日全台發生強烈有感地震，24日早上8時38分又發生有感地震。民進黨立委蔡適應24日在立法院質詢時表示，國防部有12棟建築不符合耐震係數標準，衛福部也有86棟待完成補強，提醒行政院國土安全辦公室應該訂定相關指引；國土辦主任何達仁正面回覆稱，行政院已調整該辦公室編制，未來會強化關鍵基礎設施工作。

政府別讓農地違章工廠一延再延

政府別讓農地違章工廠一延再延

政院修正「消防法」：營業場所違規直接開罰30萬

政院修正「消防法」：營業場所違規直接開罰30萬

跳電頻傳惹議　經長：停電事故從每年2.1萬件降至8900件

跳電頻傳惹議　經長：停電事故從每年2.1萬件降至8900件

政院明修《消防法》　營業場所違規可直接開罰並提高罰則

政院明修《消防法》　營業場所違規可直接開罰並提高罰則

關鍵字：

海水淡化行政院再生水經濟部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面