擴大產業使用再生水範圍　政院拍板「再生水資源發展條例」修正草案

記者蘇晏男／台北報導

台灣去年遭逢56年來最嚴重的乾旱，為確保未來供水穩定，行政院遂推動多元水源開發，其中產業用水需求上，布局再生水跟海淡水工廠建設。行政院會今（24日）通過經濟部擬具的「再生水資源發展條例」修正草案；院長蘇貞昌表示，這是為了擴大產業使用再生水的範圍，不再局限於有水源供應短缺之虞的地區，來強化枯水期的供水韌性。

經濟部指出，為因應劇烈氣候變遷及嚴峻旱象，行政院2021年8月6日核定水資源經理基本計畫，推動多元水源開發，滿足至125年用水需求；天然水資源優先供應民生及農業使用，蓬勃投資中的產業用水需求，則因科技造水（海淡水及再生水）的佈局規劃迎刃而解。

經濟部透露，目前已依產業需求配合國土計畫陸續規劃推動11座再生水廠及6座海淡廠，其中新竹、台南等2座海淡廠已進入環評程序，以提升未來整體供水韌性。

經濟部也指，面對氣候變遷在加速推動科技造水同時，仍須輔以法規配套，促使科技造水的應用，因此擬具「再生水資源發展條例」修正草案，主要為刪除開發單位應使用一定比率系統再生水須位於「區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區」的限制，以擴大再生水之使用範圍，如未來遭遇旱象減供自來水時，可提高產業用水穩定度，並降低民生供水風險，維持經濟與民生發展。

行政院發言人羅秉成24日轉述蘇貞昌在行政院會上的裁示，蘇指面對全球氣候變遷，及台灣地形留不住水的地理侷限性，政府對上中下游進行整體資源規劃，以加強水利建設。

蘇貞昌說，上流部分，上游集水區的保育跟清淤，雖然已達成曾文、石門等9座水庫淤積零成長，但未來還是要擴大防淤減沙，增加庫容蓄水；中游方面，供水端的水源開發，過去10年已完成人工湖、伏流水的建設，使得每日可以多提供50萬噸的用水，但未來還是要持續努力，4年再增50萬噸的用水。

至於下流部分，蘇貞昌指出，用水端調度管理已經完成板新二期、桃園新竹聯通管，每天可多調度70萬度用水，未來要加速聯通管的建設，提升調度彈性，以及加強科技造水佈局方面，對於可以操之在急的方式，包含再生水、海淡水。目前待新辦及規劃中再生水、海淡水廠全數完成後，未來每日可增加超過100萬噸的用水。

對於「再生水資源發展條例」修正草案，蘇貞昌說，這是為了擴大產業使用再生水的範圍，不再局限於有水源供應短缺之虞的地區，來強化枯水期的供水韌性。

▼新竹南寮2020年建置緊急海淡設施。（資料照／新竹市政府提供）