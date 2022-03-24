國防部12建築耐震係數不符標準　國土辦：將強化關鍵基礎設施

▲行政院國土辦公室主任何達仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

繼昨日全台發生強烈有感地震，24日早上8時38分又發生有感地震。民進黨立委蔡適應24日在立法院質詢時表示，國防部有12棟建築不符合耐震係數標準，衛福部也有86棟待完成補強，提醒行政院國土安全辦公室應該訂定相關指引；國土辦主任何達仁正面回覆稱，行政院已調整該辦公室編制，未來會強化關鍵基礎設施工作。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、國防部等單位報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。

蔡適應在外交及國防委員會質詢時關注，台灣重要基礎設施耐震係數夠不夠？行政院國土安全辦公室是否針對重要基礎設施的耐震係數、抗震及抗炸做研究？何達仁說，國土辦歷年來會針對一些重要的基礎設施做演習，包括8大類基礎設施，例如國防部辦公大樓算軍事設施。

蔡適應追問，國防部辦公大樓耐震係數多少？國防部副部長柏鴻輝說，軍事設施、彈藥庫等重要軍事設施都是以抗炸裂為主要考量，但是不能透露防震係數有多少。蔡說，根據內政部2017年調查，國防部有12棟建築不符合耐震係數標準，現在是否已解決？柏說，目前盡可能強化這些建築，至於不符合作戰需求者則調配駐地位置，現在所有指揮所、彈藥庫都符合要求。

蔡適應並指，根據該調查結果，衛福部有86建築物待完成補強，金管會有1個、海巡署有2個，尚不包含其他縣市政府的建築物，最近俄烏戰爭和地震又發生，也許國土辦可以訂定相關指引交給相關部門。

蔡適應還說，國土辦的預算一直在下降，不同於其他國家重視這件事情，台灣的預算卻越來越少。何達仁說，這是因為有些預算已經結束了沒有再續編，或受到這兩年疫情的影響，今年行政院調整國土辦編制，未來會強化關鍵基礎設施、反恐等工作，並與國安會進行分工。