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營業場所違規「直接開罰最高30萬」　政院今拍板「消防法」修正案

實習記者張鈞量／台北報導

行政院會24日通過「消防法」修正草案，內政部表示，這次修法將有四大重點，包括營業場所違規不再限期改善，可直接開罰、消防機關可調取待救者通信紀錄、提高謊報火警罰鍰等。

▲▼農委會副主委陳添壽、內政部次長花敬群、行政院發言人羅秉成24日出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農委會副主委陳添壽、內政部次長花敬群、行政院發言人羅秉成24日出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

內政部表示，為因應更複雜的火災案例，將針對消防法檢視與檢討，修正草案將有四大重點：
一、營業場所違規可直接開罰30萬。
過去營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先限期改善、未改善再處罰，為強化營業場所維護消防安全設備的責任，修法後不會再給予限期改善、檢查發現缺失就開罰，且罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。

這次修法也同步新增消防人員查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。

另考量高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，規範要求此類建築應置防災中心服勤人員，其服勤人員應先經過專業機構訓練合格，並定期複訓，以確保災害發生初期，能有足夠自主應變能力。

二、健全危險物品場所管理，增設安全技術人員。
為加強危險物品場所管理，這次修法增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，執行供氣安全檢查，並明定其須經專業訓練合格、定期複訓。

此外，也將現行公共危險物品場所的保安監督人規定，提升至法律位階，並增訂管理權人應遴用保安檢查員，執行場所構造、設備維護及自主檢查等事項，以強化場所自主防災。

三、掌握救災資訊，提升救災效能。
為掌握救災資訊，這次修法也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限，以利執行人命救助或緊急救護任務。

此外，也規範石油煉製業等業者，若發生災變，管理權人應立即依規定通報，克盡災害通報責任，以提升救災效能。

四、全面檢視提高罰責，以強化消防公權力行使。
內政部指出，因應時代變遷，全面審視並提高消防法罰責額度，包括謊報火警、營業場所消防設備或防火管理不符規定、危險物品場所違反規定或規避妨礙消防檢查及火災調查等，其最高罰鍰額度，至少提升3倍，最高提升至10倍，以強化消防公權力行使，維護公共安全。

▼消防法修法前後罰責差異。（圖／行政院提供）

▲▼消防法修法前後罰責差異。（圖／行政院提供）

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