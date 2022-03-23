　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞8品項停售「哪樣最可惜？」　麥粉答案超一致：以後怎麼辦

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣　「8品項」即起停賣了》，麥當勞昨天宣布8項產品正式停賣，引起麥粉熱烈討論。就有網友好奇，在這些產品當中，大家覺得哪一樣停賣最可惜呢？底下網友答案一面倒，還有人直呼「以後要怎麼辦？」

麥當勞昨天宣布8款商品正式停賣，停售品項包含薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵 （冰／熱）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在Dcard上，以「麥當勞這8項產品要下架，你覺得哪個最可惜」為題發文，說她一看到停售消息，最起初想到的就是以後沒有「柳橙酷蘇打」可以喝了，再來，人氣很高的法式芥末香鷄堡停賣，則象徵50元「1+1」少了一個選擇，大家覺得哪樣商品停賣最可惜呢？

▲▼ 麥當勞叔叔。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞許多經典品項停售。（示意圖／達志影像／美聯社）

貼文曝光後，許多網友也覺得法式芥末香鷄堡停賣很可惜，「不吃牛，1+1都吃法式芥末香鷄堡最划算，這樣以後要怎麼辦」、「法式芥末香鷄堡！大學常吃1+1的回憶欸」、「不吃牛的人又少了一個選項」、「50元1+1的漢堡拿掉最可惜，如果替換成其他的便宜漢堡，這樣口味很單調」、「法式芥末香鷄堡超好吃的欸」、「不要下啦！超愛芥末醬欸」。

此外，也有網友回應，「柳橙汁下架，難過」、「為啥柳橙汁要沒了？那不是爸媽帶小孩幾乎必點嗎」、「長堡都不錯耶，為什麼要下架」、「超喜歡薑燒豬肉長堡，但好像很少人買，每次都要等3、5分鐘」、「長堡要下架了，那黃金起司豬排堡可以回來嗎」、「為什麼那堤要下架」、「下架這麼多，什麼時候要還我奶昔」。

您可能感興趣...

►醣醋醬「包裝藏暗號」　他狂試5種：吃不出差別！麥當勞曝解答　

►「蘋果派不能亡！」麥當勞調整菜單　網敲碗求3品項回歸：還給我

►麥當勞什麼餐點最雷？　老饕點名「經典1品項」戰翻了

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」　網：孫悟空要出世了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

不斷更新／花東60震！今早地牛再掀規模4.5、最大震度3級

手機開勿擾模式「警報突狂響」　醫師呆愣20秒懂了！實測推爆

快訊／震不停！花蓮又發生規模4.5地震　最大震度3級

6.6強震「威力相當4顆原子彈」　學者：連續地震有助能量釋放

「侵入鐵軌」罰鍰加重10倍！致人死亡最高罰50萬元

大學春假排名曝！「這10校連放9天」爽翻　網羨慕：淡江首選了吧

花東強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」！網熱議：孫悟空要出世了

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

不斷更新／花東60震！今早地牛再掀規模4.5、最大震度3級

手機開勿擾模式「警報突狂響」　醫師呆愣20秒懂了！實測推爆

快訊／震不停！花蓮又發生規模4.5地震　最大震度3級

6.6強震「威力相當4顆原子彈」　學者：連續地震有助能量釋放

「侵入鐵軌」罰鍰加重10倍！致人死亡最高罰50萬元

大學春假排名曝！「這10校連放9天」爽翻　網羨慕：淡江首選了吧

花東強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」！網熱議：孫悟空要出世了

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

包青天是貪官？墓中挖出1寶物「價值千金」　尋常人根本買不起

合法建物遭判越界建築　監察院糾正中壢地政事務所

「錶王」珍罕細木工藝懷錶現身台中　老字號錶店老闆秀珍藏

宮崎駿迷看過來！台北新景點　有等身大「發芽舞龍貓」、貓巴士

刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

美食外送員為躲違規罰單　異想天開掛贓牌...遇警被活逮

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

生活熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

學者示警：規模8以上大地震會來

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

深夜2分鐘狂搖強震！網狂問「連鎖反應？」鄭明典3圖1字回應

花東6.6強震　狂搖60秒嚇壞網

國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

震撼空拍畫面曝！花蓮強震　玉興橋斷裂崩塌

快訊／深夜連8震！台東1.8ｍ高巨石墜落路中央

更多熱門

相關新聞

超商店員抽空蹲角落吃飯...被客酸「很閒」

超商店員抽空蹲角落吃飯...被客酸「很閒」

台灣超商密集度高，提供各式各樣的便民服務，店員除了基本的結帳、補貨外，還要製作咖啡、手搖飲、霜淇淋、寄貨收貨等，常忙到不可開交，連吃個飯都要趁空解決。一位超商店員就表示，遇過的客人百百種，但這天他抽空蹲在櫃檯角落吃晚餐，被店內客人撞見，竟被酸「這麼閒喔」，讓他聽了心情很不好。貼文曝光引發眾怒，網友開大絕教戰原PO，下回可以「4字」回應奧客。

超狂「香菜豬血糕五更腸旺比薩」開吃

超狂「香菜豬血糕五更腸旺比薩」開吃

老婆買房「不要他付錢」　人夫卻想離婚了

老婆買房「不要他付錢」　人夫卻想離婚了

麥當勞38年首賣「地瓜條」明天開吃

麥當勞38年首賣「地瓜條」明天開吃

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

關鍵字：

麥當勞停賣法式芥末香鷄堡停Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面