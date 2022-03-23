麥當勞8品項停售「哪樣最可惜？」　麥粉答案超一致：以後怎麼辦

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣 「8品項」即起停賣了》，麥當勞昨天宣布8項產品正式停賣，引起麥粉熱烈討論。就有網友好奇，在這些產品當中，大家覺得哪一樣停賣最可惜呢？底下網友答案一面倒，還有人直呼「以後要怎麼辦？」

麥當勞昨天宣布8款商品正式停賣，停售品項包含薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵 （冰／熱）。

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就有網友在Dcard上，以「麥當勞這8項產品要下架，你覺得哪個最可惜」為題發文，說她一看到停售消息，最起初想到的就是以後沒有「柳橙酷蘇打」可以喝了，再來，人氣很高的法式芥末香鷄堡停賣，則象徵50元「1+1」少了一個選擇，大家覺得哪樣商品停賣最可惜呢？

▲麥當勞許多經典品項停售。（示意圖／達志影像／美聯社）

貼文曝光後，許多網友也覺得法式芥末香鷄堡停賣很可惜，「不吃牛，1+1都吃法式芥末香鷄堡最划算，這樣以後要怎麼辦」、「法式芥末香鷄堡！大學常吃1+1的回憶欸」、「不吃牛的人又少了一個選項」、「50元1+1的漢堡拿掉最可惜，如果替換成其他的便宜漢堡，這樣口味很單調」、「法式芥末香鷄堡超好吃的欸」、「不要下啦！超愛芥末醬欸」。

此外，也有網友回應，「柳橙汁下架，難過」、「為啥柳橙汁要沒了？那不是爸媽帶小孩幾乎必點嗎」、「長堡都不錯耶，為什麼要下架」、「超喜歡薑燒豬肉長堡，但好像很少人買，每次都要等3、5分鐘」、「長堡要下架了，那黃金起司豬排堡可以回來嗎」、「為什麼那堤要下架」、「下架這麼多，什麼時候要還我奶昔」。

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