叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

▲叫外送已成為多數人的日常生活。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

叫外送已經成為很多人的日常生活，不過非店內價加上外送費，多次累積也是筆滿可觀的數目，對此就有網友分享，愛叫外送的人，有5種最省錢的叫外送方式，讓生活便利的同時，還能避免荷包急遽縮小。

一名網友在Dcard以「如何最省錢的叫外送」為題發文表示，「因為工作的關係常常需要叫外送，於是自己研究出最省錢叫外送的方法」。第一種是善用返利APP，累積小額回饋的同時，還可提領現金，他目前就已提領快要1500元的現金。

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第二種是善用外送平台的會員制度，以熊貓來說，年費一年999元，一個月約83元左右，叫個4次左右就回本了，且還有多張優惠券可以領取，也能省下好幾百塊；第三種則是善用擁有高回饋的信用卡付款。

▲原PO以熊貓外送為例，年費平均下來，叫個4次外送就可回本。（資料照／記者林敬旻攝）

第四種是善用「外帶自取」的功能，因為有些店家外帶自取會有低到69折的優惠，折扣下來比店內價更便宜，原PO就舉例，「之前曾經因為疫情家人生日在家吃，訂日式料理69折加優惠卷，外帶自取原價3595（元），折1294（元），付2301（元），信用卡回饋10%（230元）、shopback0.5%（11元），實際花費2060（元），共省1535元。」

最後一種就是善用團購與優惠，原PO指出，工作中同事都在忙，外送是最快解決一餐的方法，因此用團購方式讓要吃的人自己點，再一次送出就會很有效率，且有時候滿千還會有優惠券回饋150-200元不等，每個人就可再省幾十塊，若有空自取就可省更多，而訂餐的人用信用卡也可收到回饋。