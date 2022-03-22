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超商店員抽空蹲角落吃飯...被客酸「很閒」！ 網友教戰：下次回4字

▲。（圖／達志／示意圖）

▲超商提供服務項目多，店員要學會的技能也越來越多。（圖／達志／示意圖）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台灣超商密集度高，提供各式各樣的便民服務，店員除了基本的結帳、補貨外，還要製作咖啡、手搖飲、霜淇淋、寄貨收貨等，常忙到不可開交，連吃個飯都要趁空解決。一位超商店員就表示，遇過的客人百百種，但這天他抽空蹲在櫃檯角落吃晚餐，被店內客人撞見，竟被酸「這麼閒喔」，讓他聽了心情很不好。貼文曝光引發眾怒，網友開大絕教戰原PO，下回可以「4字」回應奧客。

一名上晚班的超商店員在Dcard以「客人說我很閒」為題發文，表示某日晚上，店內只有自己一名店員要顧全店，想說把手邊事情做完後，蹲在櫃檯一角吃晚餐，而店內剛好有一位客人瞥見正在吃晚餐的他，竟對他酸言酸語，「哇！現在的店員都這麼閒喔，還能躲起來吃東西偷懶，難怪只能在這邊當店員！」

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▲超商店員抽空吃飯被客人酸「很閒」。（圖／取自Dcard）

▲原PO表示，雖然遇過各種奧客，但心裡還是很難過。（圖／取自Dcard）

原PO表示，自己擔任超商店員也蠻久了，在今年年中就要接手店長一職，見過各式各樣的客人，但還是讓他當下心情非常不好，「我實在很不能理解，為什麼他們會有這樣的想法？認為店員都很輕鬆，很閒？我有時候一個人上班，連上個廁所都很困難，肚子餓想吃個飯，還要被閒言閒語，真的是更營養老雞排。」

貼文一出引發眾怒，網友紛紛幫抱不平，安慰原PO不要往心裡去，「做過超商真的很能理解你的處境，一個人站櫃檯，要忙收銀、做咖啡、繳費，要趕快補貨上架、盤點，還要注意有沒有第三隻手偷店裡商品，真的連想上廁所吃飯都很困難」、「拜託我覺得敢做超商的都很有勇氣好嗎，還要什麼都會」、「很想知道他們到底在想什麼，連警察、消防員在外面用餐也被檢舉觀感不佳」、「他就是人機車，你忙他也會機車」、「很多人都不懂各行各業背後的辛苦，在捷運站上班也被親戚嘲諷不就吹冷氣賣票」。

▲貼文一出，許多網友同感而發。（圖／取自Dcard）

▲貼文一出，讓許多網友非常有同感。（圖／取自Dcard）

還有網友拿出自己的教戰手冊，「可以跟他們說，我們店裏有一項商品超熱賣，就是膠帶 專門給您這種毒舌派貼嘴巴專用」、「我上次在後門休息，就有一個客人很沒禮貌的喊我們很爽，我整個賭爛直接回她是都沒有休息時間嗎？嘴什麼？ 從此沒有客人敢惹我」、「你回四個字就好：和你一樣」。

▲超商店員抽空吃飯被客人酸「很閒」。（圖／取自Dcard）

▲超商店員抽空吃飯被客人酸「很閒」。（圖／取自Dcard）

▲還有網友提供自己的教戰手冊給原PO。（圖／取自Dcard）

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