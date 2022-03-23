雲林小學預防性停課再+1　學生一家出遊與確診足跡重疊

▲虎尾中溪國小預防性停課一天。（圖／翻攝自google街景）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義喜宴疫情擴散，影響雲林多間小學停課，虎尾中溪國小因學生與確診者足跡重疊，23日預防性停課一天，全校近150名師生進行PCR篩檢。教育處說明，昨日發布停課之6所小學均因教會足跡相關，近千師生已接受篩檢，如全陰性即可復課。雲林縣衛生局中午說明，截至目前尚未有陽性通報。

雲林昨日停課狀況為崙背鄉崙背國小、西螺鎮廣興國小、古坑鄉華南國小、大埤鄉仁和國小及大埤國小預防性停課，今日再新增一所虎尾鎮中溪國小，據了解，廣興國小為教職員與確診者於西螺鎮教會足跡重疊；華南、仁和、大埤國小為教職員與確診者於大埤鄉教會足跡重疊；崙背國小昨日一名教職員於西螺鎮教會足跡重疊，昨晚又另一名教職員因與確診者在大埤鄉教會足跡重疊遭匡列。

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▲虎尾中溪國小昨日晚間發出預防性停課公告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而新增停課之虎尾鎮中溪國小，因學生一家四人3月13日出遊外縣市，路線足跡與確診者重疊，日前雖已遭匡列居家隔離，而今再因提高防疫措施進行預防性停課、全校師生近150人進行PCR篩檢，同步實施全校大消毒。

雲林縣政府教育處表示，日前停課的飛沙及下崙國小已回報全陰性並復課，昨日水燦林亦確認全陰性，但仍按計劃停課至3月26日；北港高中篩檢報告也是全陰性，4個班級師生按原計畫進行居隔觀察；目前已確認仁和國小、崙背國小全陰性，明日是否復課將在今日傍晚會做出決定。

雲林縣衛生局表示，廣興、華南、大埤國小篩檢結果陸續出爐，截至中午尚未有陽性確診通報，待有完整結果將再公佈。

▲雲林縣多家小學連兩日進行校園及擴大周邊消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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