獨／國小師生合歡山畢業露營　遇大地震失聯...家長漏夜求援

記者游瓊華、高堂堯、蔡佩旻／連線報導

花蓮323規模6.6地震嚇壞不少所有人！一位家長急向群組貼文表示，自己孩子就讀雲林潮厝華德福國小六年級，師生總共26人，因畢業登山現在人在合歡山上但失聯中，「拜託大家幫忙祈禱！」但《ETtoday東森新媒體》實際求證校方，校方表示，地震後及今天早上校方都和山上老師取得聯繫，一切平安、聯繫也相當順暢，家長可能是打孩子手機找不到人才誤以為師生失聯。

▲網傳國小畢業合歡山露營地震後失聯家長急求援，校方說話了。（圖／網友提供）



▲校方提供地震後，孩子們齊聚照片。（圖／民眾提供）



《ETtoday東森新媒體》發現網路PO文後，先求證南投縣警方，警方表示未接獲報案，之後聯繫上潮厝國小校長廖宏彬。校長廖宏彬接到記者詢問電話相當訝異，他表示，「一切平安，地震後還有今天早上都有跟營隊聯絡，怎麼會有這樣消息傳出。」廖宏彬也提供LINE截圖顯示，地震發生後有老師回報「營地沒事」，並提供今天早上照片，孩子們還開心比YEAH！

▲校方提供今天早上拔營後照片，孩子們開心比YEAH。（圖／校方提供）



廖宏彬指出，這次有一班國小畢業生共計19人加上兩名老師上合歡山東峰進行挑戰之旅，先前學校已經歷經6年訓練，從海拔200公尺、500公尺、600公尺開始練起，這次畢旅星期天登山、今日下山，「現在正拔釘、老師也在教滅跡課程。還有學生說想住久一點！」廖宏彬也提到，家長有可能打手機找不到孩子而焦慮，已安撫溝通中，也感謝外界關心、一切平安。

▲潮厝國小畢業生進行合歡山挑戰之旅，校方表示，為了這場畢旅，孩子們已經訓練半年。（圖／校方提供）

▲紮營地點。（圖／校方提供）

▲雲林潮厝國小校長廖宏彬。（圖／記者蔡佩旻攝）