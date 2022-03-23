LIVE／智慧城市展「累計3外賓染疫」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇台北場的多名外賓染疫，22日有1名貝里斯籍外賓（案22226）確診，23日再爆出1名波蘭、巴拉圭外賓確診，且曾與台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、桃園市長鄭文燦等人同場，針對智慧城市論壇屢爆外賓確診，加上南門國中又1學童染疫，台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

原本僅只有貝里斯籍外賓（案22226）確診，其他28人陰性，但據了解，聯合醫院22日再度帶隊替其他外賓採檢，結果又發現另一名波蘭外賓（案22299）確診，下午還有一名巴拉圭外賓（案22323）染疫。

由於波蘭外賓曾有參與22日舉辦的智慧城市展活動，據了解，台北市政府23日上午一早替曾到過現場的市府人員快篩，並將下午3時30分召開線上防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人親自說明。

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（圖／記者袁茵攝）