國際首例！以色列「開打第四劑」曝最新研究：60歲↑重症下降近4倍

▲陳秀熙推測，國際疫情回升主要原因有三點。（圖／翻攝自YouTube新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

國際疫情近來有回升趨勢，專家推測，疫苗保護力消退是原因之一，連帶讓第四劑疫苗施打問題浮上檯面。以色列最新研究顯示，年長者施打第四劑後，重症及感染率皆有下降，重症率甚至減了約4倍。年輕族群部分，雖能提升抗體濃度，但所有感染率並無顯著下降。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（23）率領團隊，在「新冠肺炎科學防疫園地」直播表示，近期國際疫情回升，應與疫苗保護力消退、BA.2亞變異株及俄烏戰爭群聚感染蔓延有關。尤其英國、瑞士、義大利等國，三劑疫苗的時效性已過，是否施打第四劑值得思考。

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團隊成員張維容則提出以色列最新研究。以色列為全球第一個施打第四劑的國家，研究結果顯示，18歲以上、相對年輕的醫護人員在施打第四劑後，1至2週內，中和抗體濃度都有所提升。相較於僅施打第三劑的族群，輝瑞第四劑可有效降低43%的症狀感染率；不過在所有感染率方面，無論是莫德納或輝瑞，都無法降低感染。

安全性部分，張維容說明，第四劑未引發嚴重不良反應，但多數族群有局部或輕微全身性不良反應，如疲勞、 肌肉痠痛、頭痛、發燒等，整體而言並無不妥。

▲以色列第四劑疫苗最新研究結果。

以色列也針對60歲以上、施打第三劑輝瑞疫苗滿4個月之長者，研究第四劑的影響。結果顯示，比起僅接種第三劑的長者，第四劑皆有效降低感染及重症率，感染率約下降2倍，重症率則下降約4倍。

有鑑於此，輝瑞疫苗也已針對65歲以上已施打追加劑長者，提出第四劑緊急授權申請；張維容指出，長者抗體容易消退，第四劑或許能成為該族群的解套方法之一。陳秀熙則強調，台灣疫情相對不嚴重，雖然不必急於決定第四劑的施打，但也可參考以色列的經驗，針對長者做嚴格觀察。