北市去年共5263人確診「50-69歲占最多」　市立醫院PCR人次達36.7萬

▲台北市2021年共5263人確診新冠肺炎。圖為西園醫院快篩站。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2021年爆發本土疫情，尤以雙北最為嚴峻，台北市府主計處23日表示，去年全年台北市新冠肺炎確診病例計5263人，以50至69歲2139人（占40.6％）為最多；同年底台北市醫院提供新冠患者病床計1378床，另防疫旅館量能計162家（1.1萬間房間）。

北市府主計處說，為防止新冠肺炎蔓延，北市府整合跨局處資源，積極推動多項防疫措施，以圍堵疫情。依北市衛生局統計，2021年全年新冠肺炎確病例計5263人，其中以50至69歲確診者2,139人（占40.6％）最多；為妥適安置病患，衛生局訂定「醫院COVID-19應變營運計畫」，包含醫院感染的預防、新冠群聚事件的管制措施及專責病房開設等，因此去年底台北市醫院新冠患者收治量能達15家醫院，計提供病床數1378床。

北市主計處也表示，又為防範社區疫情傳播，台北市立醫院提供有症狀、接觸史、旅遊史、與確診個案足跡重疊的民眾核酸檢測（PCR）篩檢服務，2021年計篩檢36.7萬人次，較109年增加76倍，又為迅速掌握潛在感染源，針對疫情熱區輔以抗原快篩計8.9萬人次。

另為收住接觸確定病例的居家隔離者及返國旅客，持續拓增防疫旅館量能，2021年底台北市防疫旅館達162家，計提供房間1.1萬間，較2020年底分別增加68家（72.3％）及4548間（66.9％），以阻斷疫情傳播鏈。