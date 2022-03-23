美國政治人物接連染疫！74歲希拉蕊自爆確診　親曝身體狀況

記者羅翊宬／綜合報導

美國政壇近來陸續傳出新冠確診者，繼美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）確診新冠肺炎後，就連高齡74歲的前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）日前也在推特發文透露，在篩檢呈現陽性反應後出現輕微感冒症狀；不過她也表示，丈夫、前美國總統柯林頓（Bill Clinton）的篩檢結果為陰性。

▲美國前國務卿希拉蕊透露自己確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，希拉蕊於美東時間22日在推特發文，「我的新冠病毒篩檢呈現陽性，我有一些輕微的感冒症狀，目前感覺還可以。我比以往任何時候都感激，疫苗能對嚴重傳染疾病產生保護作用。如果你還沒接種疫苗，請趕快接種吧！」

希拉蕊同時在推文底下留言補充，表示柯林頓的新冠篩檢結果呈現陰性，他目前感覺狀態良好，不過還是得依照防疫規定進行隔離，直到家人完全脫離危險。

希拉蕊隨後還要求網友，推薦值得觀賞的電影。

據悉，莎琪曾於22日發表聲明，表示自己在出訪歐洲前的PCR篩檢結果呈現陽性，依照美國疾病管制與預防中心（CDC）的規定，目前已經沒有辦法陪同總統拜登出訪歐洲。

另外，從美國政府近來的統計數據可以觀察，目前美國確診病例中約有3分之1感染的是Omicron亞型變異株「BA.2」，該變異株目前在美國、歐洲流行，已被世界衛生組織（WHO）、美國CDC列為高關注變異株。

而南韓17日通報單日新增62萬1328起病例，創下全球單日確診新高紀錄，其中得歸因於南韓防疫當局將快篩陽性視為確診，以及BA.2在南韓境內快速傳播。WHO表示，大部份BA.2感染者皆屬輕症。

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