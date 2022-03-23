「我是警察高官」金融男白嫖又搶劫！按摩妹淚訴遭暴力連結過程

▲王姓男子強行連結越籍女子，甚至搶走對方的錢。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

任職公股銀行的「尋芳客」王姓男子，去年9月間趁疫情趨緩，前往南港區越籍女子經營的個人工作室消費，雙方以2500元談好進行全套性交易。途中，王男竟持小刀架住女子，強制性交得逞，離走前強行將放置桌上的4000元拿走，女子跪地哀求，王竟恫嚇「妳想死嗎？我是警察高官」。士林地院一審依強盜強制性交罪判處12年6月。

去年9月4日，29歲王姓男子趁疫情趨緩，撥打電話到越南籍晶晶（化名）經營的個人按摩工作室預約消費，同日凌晨1時13分，騎著重型機車前往工作室。

晶晶開門後，向王男表示「進行拔罐及按摩要先洗澡」，王男假意入浴室盥洗後，隨即拿出小刀架住晶晶脖子上，脅迫晶晶就範並脫去衣物，同時也脫去自己褲子及內褲，命她轉身上床，隨即以身體壓制晶晶，強制性交得逞，更射精在肚子上，逞慾後更強行取走放在桌上的現金4千元。

晶晶遭暴力性侵後，受有右手腕處皮膚擦傷，看見王男要將辛苦賺的錢拿走，不斷哭求，惡劣的王男竟持小刀指向晶晶並恫嚇稱：「妳想死嗎？」、「我是警察高官，妳沒有繳稅，我隨時可以叫人將妳送回越南」等語，導致晶晶心生畏懼，不敢抗拒。

晶晶抱著傷打電話報警，經警調閱路口監視器錄影畫面，並於同日下午1時10分許，前往王男住處地下室停車場執行拘提。

▲王男持刀強制性交得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

被逮的他，不僅矢口否認犯行，更辯稱「我沖澡後，覺得她不符合興趣就離開了」，偵查時又改稱「她褪去衣物後，不是想要的類型」，但對方表示收錢就要服務，他只好答應口交及打手槍，但完事後晶晶竟向他說「服務很久應該要給小費」，當下他便敷衍晶晶就離開。

說詞一改再改的王男，在羈押審查庭時又供稱「晶晶身材太豐腴，我只能接受口交打手槍，我沒有用生殖器插入」，至於被警扣到的6800元是薪資及父親給的。

合議庭審酌他2020年間與外籍女子因性交易糾紛發生肢體衝突，而因妨害自由案件，經台南地方檢察署檢察官予以緩起訴處分，緩刑1年，在緩起訴期間又犯案，素行、品行非佳；且與告訴人未達成和解或賠償，雖自述國立大學國際企業系畢業，之前曾在銀行上班、之後從事專職股票、期貨投資，平均月收入約4萬元，未婚，與父母、祖父母同住，依強盜強制性交罪，處有期徒刑12年6月。未扣案犯罪所得新臺幣4000元沒收