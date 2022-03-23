快訊／林穎孟拘留室過一夜！家人籌足百萬　火速奔北檢辦保

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬元助理補助，22日晚間與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署。檢方複訊後，23日凌晨諭令林穎孟以100萬元交保；林的家人直到今早才終於籌足款項，目前已前往北檢辦理交保手續。

林穎孟遭人爆料安排前男友當人頭助理詐領補助，甚至挪用助理勞健保費20多萬元；檢方認為爆料內容有所依據，因此22日發動搜索，兵分6路追查林的議會辦公室及居所，並將林穎孟、郭羿岑、蕭新晟等人帶回移送往北檢。

檢方在複訊後一度依違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，於昨深夜11時50分許將林穎孟當庭上銬逮捕，並向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，23日凌晨改諭令100萬元交保。

但凌晨時分銀行並未營業，家人一時之間籌不足保金，林穎孟也被迫在拘留室過夜，直到今早10時，家人終於籌足百萬元，目前已在律師陪同下火速前往北檢辦理交保。

▼林穎孟昨深夜11時50分許遭當庭上銬逮捕。（圖／記者劉昌松攝）

▼家人籌足百萬元，在律師陪同下前往北檢辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▼林穎孟家屬籌百萬元現金交保。（圖／翻攝畫面）

