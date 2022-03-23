　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林穎孟拘留室過一夜！家人籌足百萬　火速奔北檢辦保

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬元助理補助，22日晚間與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署。檢方複訊後，23日凌晨諭令林穎孟以100萬元交保；林的家人直到今早才終於籌足款項，目前已前往北檢辦理交保手續。

林穎孟遭人爆料安排前男友當人頭助理詐領補助，甚至挪用助理勞健保費20多萬元；檢方認為爆料內容有所依據，因此22日發動搜索，兵分6路追查林的議會辦公室及居所，並將林穎孟、郭羿岑、蕭新晟等人帶回移送往北檢。

檢方在複訊後一度依違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，於昨深夜11時50分許將林穎孟當庭上銬逮捕，並向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，23日凌晨改諭令100萬元交保。

但凌晨時分銀行並未營業，家人一時之間籌不足保金，林穎孟也被迫在拘留室過夜，直到今早10時，家人終於籌足百萬元，目前已在律師陪同下火速前往北檢辦理交保。

▼林穎孟昨深夜11時50分許遭當庭上銬逮捕。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市議員林穎孟涉嫌詐領議會助理費。（圖／記者劉昌松攝）

▼家人籌足百萬元，在律師陪同下前往北檢辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼林穎孟涉貪，家人籌足百萬元前往北檢辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▼林穎孟家屬籌百萬元現金交保。（圖／翻攝畫面）

▲▼林孟穎涉貪，家屬籌百萬元交保。（圖／翻攝畫面）

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／再增1外賓確診！　智慧城市展疫情擴大
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

結婚8年與婆婆同住一屋簷下　女星「不敢搬出來住」原因曝光

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

包青天是貪官？墓中挖出1寶物「價值千金」　尋常人根本買不起

合法建物遭判越界建築　監察院糾正中壢地政事務所

「錶王」珍罕細木工藝懷錶現身台中　老字號錶店老闆秀珍藏

宮崎駿迷看過來！台北新景點　有等身大「發芽舞龍貓」、貓巴士

刺激接種率　盧秀燕霸氣宣布「長輩打疫苗可領1000元」

美食外送員為躲違規罰單　異想天開掛贓牌...遇警被活逮

社會熱門新聞

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／議員林穎孟涉貪100萬交保　籌不到錢拘留室過夜

中山北火警「多人揮毛巾求救」　雲梯車救援畫面曝

獨／國小師生合歡山露營　遇大地震一度失聯

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」

議員戴寧回家奔喪！靈堂哭喊：沒做傷天害理的事

前立委向王文洋周轉鉅款　雙手一攤賴皮到底

新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

張錫銘假釋14次遭拒提訴訟　法官2理由駁回

即／北市中山區大樓火警！　民眾擠窗邊揮手求救

台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」親友崩潰

快訊／林穎孟拘留室過夜！家人籌足百萬奔北檢辦保

200元葡萄賣30元！水果行店員狂撈219萬　下場超慘

即／台電情殺案　陰經龍遭聲押

更多熱門

相關新聞

天花板掉、滿地紅酒！台東超商慘狀曝

天花板掉、滿地紅酒！台東超商慘狀曝

花蓮近海23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，震源深度30.6公里，最大震度台東6、花蓮5，全台有感，且餘震不斷，許多民眾在睡夢中都被搖晃驚醒，各地零星災情畫面不斷流出。位於台東成功鎮北端的美山全家，在地震發生時酒水倒地破碎、溢流滿地，貨架上貨物也散亂在地上，整間超商像被炸彈轟炸過一樣凌亂不堪；成功鎮另一間小7也同樣因受地震威力，貨架整個翻倒在地，連天花板也因承受不住搖晃破損掉落、出現一個大洞，燈具管線裸露，所幸沒有造成人員受傷。

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」

快訊／波蘭代表確診！北市要求智慧城市論壇提早結束

快訊／波蘭代表確診！北市要求智慧城市論壇提早結束

快訊／林穎孟涉詐助理費！交保步出北檢

快訊／林穎孟涉詐助理費！交保步出北檢

「翹孤輪」吸遊客追焦　2男吃罰單送辦

「翹孤輪」吸遊客追焦　2男吃罰單送辦

關鍵字：

林穎孟交保影音

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面