快訊／男攔車理論突持刀狂刺！台南前里長倒臥駕駛座　傷重不治

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市學甲區22日下午5時許發生一件兇殺命案，68歲前三慶里長李坤明駕駛小貨車途中，突遭攔車的60歲郭姓騎士持刀刺殺，緊急送醫仍宣告不治，學甲警循線於1小時緝獲郭嫌，全案依殺人罪嫌偵辦。

▲台南一名男子持刀刺殺三慶里長李坤明，逃亡1小時後遭逮捕 。（圖／記者林東良翻攝，下同）



學甲分局指出，22日下午5時許，前里長李坤明駕駛自小貨車行經學甲區三慶里庄內路口時，突遭年約60歲郭姓機車騎士攔車，雙方發生口角衝突後，郭嫌突然持刀刺傷李並逃亡。

宅港派出所獲報趕往處理時，前里長李坤明趴臥在自小貨車駕駛座上已意識模糊，肩膀及腹部有多處刀傷，立即通知消防局出動救護車到場，將傷者緊急送往醫院救治，惟仍傷重宣告不治身亡，警方還在車內搜到郭嫌犯案用的水果刀，而刀身、刀柄疑因用力過猛而分離。

警方在案發1小時後，於郭嫌的學甲區住處逮到人，據悉，郭嫌攔車時稱李男欠他錢，而警方對郭嫌此一說法高度存疑，動機還有待進一步調查釐清。目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，學甲警分局呼籲社會大眾應以理性非暴力方式解決糾紛，避免釀成憾事。

▲郭嫌犯案用的水果刀疑因用力過猛，刀身、刀柄分離。