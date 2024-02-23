清境奔羊節起跑　113「山道綿羊」台14甲狂奔...壯觀畫面曝

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉清境地區的年度盛事「奔羊節」在今日正式開跑，現場近3000位共襄盛舉；清境農場一共安排了113頭羊隻扮演「山道綿羊」，與現場約3千民眾一起奔跑在台14甲公路上，參加活動的遊客驚呼：「太好玩了！」

▲清境奔羊節活動今登場，113頭山道綿羊吸引3000名遊客到場參加。（圖／清境農場提供，下同）

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清境農場表示，為了發展地方觀光亮點，自民國96年起配合場慶辦理奔羊節活動；另傳統習俗裡農曆正月15日「元宵節」過後才是算過完新年，今年的奔羊節特別安排在年節期間，由退輔會副主委傅正誠主持，讓遊客們跟羊群一起在公路上奔跑，不只是象徵金龍年的新年新希望，也正好可以消一消連假增加的體重。

今天活動由氣勢磅礡的普台高中禪鼓隊，以及天籟美聲的希娜巴嵐國小合唱團揭開序幕；希娜巴嵐國小松姓老師表示，很感謝清境農場舉辦奔羊節活動、給偏鄉小學表演機會，孩子們不只享受歌唱演出的樂趣，也笑著爭相喊著「OA OA」趕著羊群往目的地奔跑，或學著綿羊扯著喉嚨咩咩叫，更像是在優美的大自然環境中上了一堂室外教育的課，也在心中留下美好回憶。

今年的奔羊節也正值清境地區的櫻花盛開，不只是青青草原與國民賓館，台14甲線的花況吸許多遊客忍不住拿起手機拍照、打卡；清境農場指出，山上天氣晴朗，在櫻花步道裡騎馬更是難得體驗，而農場周末都有綿羊秀表演、每天上下午都有一場馬術秀，國民賓館也提供優質住宿環境與味美價廉的特色美食，歡迎遊客入場觀光。