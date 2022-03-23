台中女疑遭性侵墜樓亡　前男友撂人「私刑正義」12萬元交保

▲賴男被梁男等9人打得滿臉是血。（圖／截取自網路）

記者白珈陽／台中報導

台中日前網路流傳一段影片，賴姓男子遭梁姓男子等9人打得滿臉是血，賴下跪道歉、親口承認性侵1名張姓女子，害得對方墜樓輕生。警方22日循線帶回梁等9人，依傷害等罪送辦；檢方漏夜訊問，依妨害秩序等罪，命4名涉案人以8至12萬元交保，其中梁男以12萬元交保，另有4人請回，1人限制住居。至於張女生前有無遭受性侵，將另案偵辦。

據悉，張女（26歲）來自單親家庭，在台中地區從事傳播工作，精神狀況不佳，曾有通報自殘記錄，平時有服用身心科醫師開立的藥物控制。本月19日曾企圖吞藥輕生，經朋友發現前往搶救撿回一命；翌日凌晨，張女與賴男（25歲）到KTV消費，清晨5時許一同前往西屯區某間汽車旅館，上午11時許離開。

張女返回租屋處，向梁姓前男友（27歲）等多名友人哭訴遭到性侵，至晚間6時許朋友見張女情緒平復，離開張女住處，未料她仍於租屋處9樓墜樓身亡。

21日清晨5時許，梁男與李姓等8名友人在西屯區一家茶館找到賴男，隨即將他帶到店外痛毆，逼賴對著手機下跪，供出自己與父母姓名、住址、手機號碼，並要求賴承認涉嫌性侵張女，要到張女靈堂道歉，並向警方自首。

檢方昨漏夜偵訊，4名涉案人以8至12萬元交保，其中梁12萬交保，其餘4人請回、1人限制住居。至於賴男目前仍於林新醫院普通病房接受治療，張女生前是否遭人性侵，檢方將採集檢體釐清案情。

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