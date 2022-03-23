異地戀女友「偷改簽給他驚喜」搭上死亡班機！他悲喊：相戀5年了

▲東航空難現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

每個人揣著各自的願望登上了東航MU5735航班，母親趕去和幾年沒見的女兒團聚，年輕的女孩盼著早點見到未婚夫，年輕白領為了工作在全國奔走。在這架航班的機身上，裝飾著東航雲南分公司特有的孔雀彩繪。墜機發生後，有人留言說，「願每一只孔雀都能平安落地。」

據《北青深一度》報導，目前，東航客機MU5735的搜救工作還在進行。墜機區域三面環山，山路陡峭，救援人員手腳並用攀爬搜救。在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品，尚未發現失聯人員。

在MU5375航班本該抵達的廣州白雲機場，越來越多機上人員的親屬趕到這裡。在候機大廳的安置區，工作人員幫助他們核對著機上人員的姓名，當一個名字確認之後，安置區圍擋背後傳來了嚎啕的哭聲。

很多決定都是一轉念做出的。一名鐘姓男子表示，他的未婚妻在MU5735航班上，「我和她是異地戀，我們相戀5年了，感情很好。這次我們已經有4個月沒有見面了，非常想念對方。」按照原計劃，鐘男的未婚妻訂了3月22日的航班來廣州，但他說，由於未婚妻太想念自己，為了早點見面，沒和他商量便改簽了機票，最終登上了MU5735航班。

另一個女孩得知母親在這趟航班上之後，嚎啕大哭著給朋友打去電話，「我沒有媽媽了，9000米啊，那麼高。我媽媽很可憐的，一個人，幾年都沒見我了。」

這位朋友透露，女孩家裡只剩下她和母親兩人，女孩這幾年一直在國外，母女二人已經很久沒見了。這次，女孩的媽媽原本打算到廣州轉機，去國外看望女兒。讓女孩懊悔的是，她本來決定給媽媽買22日的票，但在票代建議下，改買了21日的票。她本來想讓媽媽在上海中轉出國，但因為疫情原因，改道了廣州。

人們登上MU5735航班的理由不盡相同。一個男孩表示，他1996年出生的朋友在飛機上，朋友做營銷策劃工作，經常全國各地跑，這一次是從昆明到廣州出差。從得知飛機失事開始，男孩就一直在給朋友打電話，他說，「願你我都能夠幸運下去。」

作為MU5735的機組成員，張雲從重慶師範大學空乘專業畢業後，面試了多家航空公司才進入東航。為了這份熱愛的工作，張雲和愛人一直兩地分居，他們在去年登記結婚，婚禮因工作原因推遲到了今年5月。朋友說，新娘服、伴娘服、邀請函、伴手禮都已準備齊全，場地也是張雲從國小時就期待的草坪婚禮。

一家上市公司發布公告，闢謠了「7名董事在失事飛機上」的傳言，但證實財務總監方靜確實登上了MU5735。這個1992年的姑娘畢業於河南財經政法大學，成為一名注冊會計師後，7年裡，她的職場足跡遍布江蘇、廣東等多地，在今年1月，才剛剛履新成為財務總監。

MU5735墜落之後，東航取消了超過80％的航班，在公告中對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。