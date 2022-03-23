東航波音737廣西遇難　陸國產C919試航取證趕2022年交付

▲大陸東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州發生事故墜毀，尚未發現機上132人的倖存者。外界議論波音737客機的飛航安全性時，對標波音737及Airbus 320客機的大陸國產C919客機交付時程再度被關注。按計劃，C919目前仍在試航取證階段，預計2022年交付，屆時，東方航空也將成為全球首間執飛C919的航空公司。

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

《時代周報》報導，據中國商飛官網最新數據，C919已完成立項論證、可行性論證、預發展階段工作，轉入工程發展階段，累計28家客戶815架訂單。隨著C919首飛成功，代表著大陸成為全球第四個擁有自主製造大型幹線客機能力的國家。

大陸民航局航空器適航審定司司長楊楨梅曾表示，C919適航審定科目共規劃符合性飛行試驗工作3273個試驗點、審定試飛科目276項，「已經有694個試驗點和34項審定試飛科目，未進行的科目包括自然結冰等。」

曾參與C919研製項目的飛機設計師趙東陽表示，「適航取證相當於商品上市前最後的檢測階段，在這個環節中，需要對飛機產品、飛機使用手冊、修理手冊等等進行適航審查，因此審查也需要一定週期。」

完成適航取證環節後，大陸頭部航司將會是C919的首批客戶。中國東方航空於2021年正式與中國商飛簽署C919大型客機購機合約，首批引進5架，東航也將成為全球首家執飛C919大型客機的航空公司。