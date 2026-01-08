女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

▲2015年女官員遭逼拍裸照案，華盛營造與特助蘇曉貞賠償民事求償，華盛給付後，近日再跟蘇女求償。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者許權毅／台中報導

2015年震驚全台女官員遭綁架逼拍裸照案，時任華盛營造女主管蘇曉貞為求工程進度犯案，蘇女已經服刑完畢出獄。民事部分，華盛營造認為，案件是蘇女個人所為導致僱用人有連帶責任，先前已經賠償鄭女136萬，蘇曉貞應要自行給付，依法請求給付款項，法院判准。

回顧該案，2015年7月27日，交通部鐵路改建工程局一名鄭姓女官員上班途中，遭盧銀龍（至今通緝）等5人擄走到新竹公墓一處工寮內，強拍裸照，並且恐嚇鄭女「叫你好好工作，不要多管閒事，不要報警，如果報警就將裸照PO上網路流傳」，遭控制3小時後才脫身。

後來更驚爆，案件主謀就是承包鐵路高架捷運化計畫的華盛營造，旗下董事長特助蘇曉貞不滿鄭姓女官員主張要處罰逾期違約金，教唆盧銀龍等人犯案，最終被判處2年6月，並已經服刑完畢出監。該案後來又延伸出華盛董座蘇成達弊案、中工處段長圖利遭訴等等。

華盛營造董座蘇成達向蘇曉貞請求損害賠償，主張蘇曉貞本來是公司職安業務主管，是自行跟鄭姓女官員有恩怨，公司並不知情，擅自透過盧銀龍等人跟監偷拍並綁架強拍裸照。

該案經法院判決，華盛營造與蘇曉貞應連帶給付100萬給鄭女，連帶本息後為136萬餘元，並已於2025年4月匯入鄭女戶頭。依民法第188條第3項規定，蘇曉貞個人所為所致導致負擔僱用人之連帶賠償責任，向蘇女討要款項。

蘇曉貞說，跟公司、鄭女都無恩怨，鄭女也沒有對於請款作業刁難，毫無動機要侵害鄭女，刑事判決確定是重大錯誤、欲加之罪，遭檢方用媒體渲染、自己行使緘默權就被判刑定讞，已經服刑完畢，多年來求助無門，不知自己為何要侵犯鄭女，事發當天還正常上班，並無主導授意。

蘇曉貞表示，華盛公司要解決，應該是對台中高分院民事判決聲請再審，並非向自己求償。

中院認為，蘇曉貞答辯內容，通篇是質疑刑事法院有違誤，民事庭自無從審酌。且蘇女也是民事判決當事人，若認為判決不服，也可聲請再審，毋庸待華盛營造聲請。

因此，華盛建設遵從判決賠償鄭女，再依民法第188條第3項規定，向蘇女請求136萬7220元有理由，應予准許。